Фото: Олег Сенцов (РБК-Україна)

Влада Парижа вирішила присвоїти йому почесне громадянство у вересні 2018 року

Український режисер Олег Сенцов став почесним громадянином Парижа. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Європарламенту в Twitter.

"Олег Сенцов у Парижі: за рік після прибуття його адвоката та його двоюрідного брата він отримує почесне громадянство міста", – ідеться в повідомленні.

Oleg Sentsov à Paris: un an après la venue de son avocat et de sa cousine, il reçoit la citoyenneté d’honneur de la Ville. “Tous les prisonniers ukrainiens n’ont pas été libérés, je continuerai à me battre pour leur libération et j’espère que vous me soutiendrez dans ce combat”. pic.twitter.com/JH2YtQIUX2 — Parlement européen (@PE_FRANCE) November 30, 2019

Oleg Sentsov, lauréat du #PrixSakharov pour la liberté de l’esprit, reçoit la citoyenneté d’honneur de la ville de @Paris.

Le réalisateur ukrainien fut emprisonné 5 ans pour avoir manifesté contre l’annexion de la Crimée par la Russie. pic.twitter.com/tUjHLUnnUL — Parlement européen (@PE_FRANCE) November 30, 2019

"Всі українські в'язні не звільнені. Я продовжуватиму боротьбу за їхнє звільнення, і я сподіваюся, що ви підтримаєте мене в цій боротьбі", - сказав Сенцов під час нагородження.

Як повідомиляє DW, документи про почесне громадянство Парижа Сенцов отримав з рук мера міста Анн Ідальго.

Влада французької столиці вирішила присвоїти йому почесне громадянство у вересні 2018 року.

Нагадаємо, 26 листопада Сенцов отримав премію Сахарова в Європейському парламенті.

Раніше президент Європарламенту Давид Сассоли заявив, що готовий особисто привезти в Україну премію Сахарова, присуджену Сенцову, якщо той не зможе забрати її сам за станом здоров'я.

Сенцов став лауреатом премії "За свободу думки" імені Андрія Сахарова у 2018 році.

Олег Сенцов в серпні 2015 року був засуджений в Росії до 20 років колонії за звинуваченням у "створенні терористичного угруповання" в окупованому Криму. Він відбував покарання в колонії в Ямало-Ненецькому автономному окрузі в місті Лабитнангі. 14 травня 2018 року українець оголосив безстрокове голодування, вимагаючи звільнити всіх українських політв'язнів в РФ. Однак 5 жовтня Сенцов був змушений зупинити голодування у зв'язку з загрозою "насильницького годування".

7 вересня в рамках обміну полоненими між Україною і РФ Сенцов повернувся в Україну.