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Глава Европарламента готов лично привезти Сенцову премию Сахарова

Новости » Общество    12.09.2019 - 15:35
Глава Европарламента готов лично привезти Сенцову премию Сахарова
Фото: Олег Сенцов (twitter.com/ukroboronprom/)

Глава Европарламента готов приехать к Сенцову в Украину

Президент Европарламента Давид Сассоли заявил о готовности лично привезти в Украину премию имени Андрея Сахарова, присужденную режиссеру Олегу Сенцову, если тот не сможет забрать ее сам по состоянию здоровья. Об этом заявил Сассоли на пресс-конференции в Брюсселе.

Как отметил президент Европарламента, сейчас у Сенцова есть проблемы со здоровьем.

"Он был награжден премией Сахарова в прошлом году и был приглашен приехать в Брюссель или Страсбург ее получить. Мы будем очень рады его видеть, если он будет способен приехать. Сегодня на конференции президентов я сказал, что я готов лично привезти премию в Украину", - заявил он.

Напомним, президент Европейского парламента Давид-Мария Сассоли рад освобождению украинского режиссера Олега Сенцова и ждет возможности лично вручить ему премию Сахарова. По его словам, Сенцов достойно противостоял несправедливости и защищал демократию и права человека.

Как сообщало РБК-Украина ранее, Сенцов стал лауреатом премии "За свободу мысли" имени Андрея Сахарова. Председатель Европарламента Антонио Таяни вручил премию Сахарова "За свободу мысли" его сестре.

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Новости Украины Олег СенцовпремияЕвропарламент
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