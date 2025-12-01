ua en ru
"Сенсацій не буде". Зеленський зробив заяву щодо нового глави Офісу президента

Франція, Понеділок 01 грудня 2025 18:28
UA EN RU
"Сенсацій не буде". Зеленський зробив заяву щодо нового глави Офісу президента Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Валерій Ульяненко

Президент України Володимир Зеленський після повернення до Києва планує провести додаткові консультації щодо призначення нового глави Офісу президента.

Як повідомляє РБК-Україна, про це Володимир Зеленський заявив на пресконференції з президентом Франції Еммануелем Макроном.

"Сенсацій сьогодні не буде. Я хочу провести ще додаткові консультації, я їх запланував, по поверненню в Україну я це зроблю. Мій вибір залежить від деяких речей. Фокусуємося більше на дипломатії або інших напрямках, які дуже важливі", - зазначив український лідер.

Зеленський додав, що в Україні "є дуже достойні люди".

Відставка Єрмака

Нагадаємо, 28 листопада детективи НАБУ і прокурори САП прийшли з обшуками до керівника Офісу президента України Андрія Єрмака. Того ж дня президент України Володимир Зеленський повідомив, що Єрмак написав заяву про відставку. Незабаром після цього він підписав указ про його звільнення.

В ніч на 29 листопада у виданні The New York Post з'явилася інформація, що Єрмак прийняв рішення піти на фронт.

Того ж дня колишній глава ОП дав коментар виданню Financial Times. Там він зазначив, що не тримає зла на Зеленського, додавши, що той був його другом як до цієї роботи, так залишиться ним і після неї.

На наступний день після звільнення, Андрій Єрмак знову відвідував Банкову, щоб поговорити із президентом України.

Джерела РБК-Україна повідомили, що Володимир Зеленський ще не визначився з наступним головою ОП. При цьому на вакантну посаду розглядають шістьох кандидатів.

