Головна » Новини » Політика

У Зеленського є шість кандидатів на посаду голови ОП, - джерела

Понеділок 01 грудня 2025 08:23
UA EN RU
У Зеленського є шість кандидатів на посаду голови ОП, - джерела Фото: Володимир Зеленський (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Константин Широкун, Мілан Лєліч

Президент України Володимир Зеленський ще не визначився з наступним головою свого Офісу. На вакантну посаду розглядають кількох кандидатів.

Про це розповідається в матеріалі РБК-Україна "Кінець епохи Єрмака. Чому Зеленський звільнив главу ОП і що це змінить".

Серед чотирьох найбільш обговорюваних претендентів – міністр оборони Денис Шмигаль, перший віце-прем'єр Михайло Федоров, начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов та заступник голови ОП Павло Паліса.

"Троє людей – це ті, про кого президент подумав одразу, а Паліса непогано проявив себе в роботі", – говорить співрозмовник РБК-Україна.

За його словами, призначення прем'єра Юлії Свириденко головою ОП малоймовірне – у владі не хочуть знову міняти голову уряду.

"Мені здається, Зеленський уже визначився з тим, що особисто він, за допомогою МЗС та інших структур, має займатися зовнішніми питаннями, а не голова Офісу. Відповідно, на главу ОП лягає внутрішня політика. Тож це в будь-якому разі має бути high-level людина, на яку дивитимуться еліти, інакше її просто з'їдять апаратним шляхом", – розповів інший співрозмовник РБК-Україна.

За словами ще одного джерела, чотирма згаданими вище кандидатами список не обмежується – існують іще два, менш очевидні претенденти.

В будь-якому разі, посада голови ОП залишатиметься вакантною щонайменше до середи, коли Зеленський повернеться із закордонного відрядження.

Відставка Єрмака

Нагадаємо, у п'ятницю вранці, 28 листопада, детективи НАБУ і прокурори САП прийшли з обшуками до керівника Офісу президента України Андрія Єрмака.

Пізніше сам Єрмак підтвердив обшуки, зазначивши, що співпрацює зі слідством, а його адвокати підтримують контакт із правоохоронцями.

За даними РБК-Україна, ці дії можуть стосуватися розслідування "Мідас". Йдеться про велику корупційну схему у сфері енергетики. У ньому фігурують бізнесмен та співвласник "Кварталу-95" Тимур Міндіч і низка інших колишніх високопоставлених чиновників.

Того ж дня після обшуків президент України Володимир Зеленський повідомив, що Єрмак написав заяву про відставку. Незабаром після цього він підписав указ про його звільнення.

Детальніше про обшуки у Єрмака та деталі справи - читайте в матеріалі РБК-Україна.

