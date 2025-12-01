ua en ru
"Сенсаций не будет". Зеленский сделал заявление относительно нового главы Офиса президента

Франция, Понедельник 01 декабря 2025 18:28
"Сенсаций не будет". Зеленский сделал заявление относительно нового главы Офиса президента Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Валерий Ульяненко

Президент Украины Владимир Зеленский после возвращения в Киев планирует провести дополнительные консультации по назначению нового главы Офиса президента.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

"Сенсаций сегодня не будет. Я хочу провести еще дополнительные консультации, я их запланировал, по возвращению в Украину я это сделаю. Мой выбор зависит от некоторых вещей. Фокусируемся больше на дипломатии или других направлениях, которые очень важны", - отметил украинский лидер.

Зеленский добавил, что в Украине "есть очень достойные люди".

Отставка Ермака

Напомним, 28 ноября детективы НАБУ и прокуроры САП пришли с обысками к руководителю Офиса президента Украины Андрею Ермаку. В тот же день президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Ермак написал заявление об отставке. Вскоре после этого он подписал указ о его увольнении.

В ночь на 29 ноября в издании The New York Post появилась информация, что Ермак принял решение уйти на фронт.

В тот же день бывший глава ОП дал комментарий изданию Financial Times. Там он отметил, что не держит зла на Зеленского, добавив, что тот был его другом как до этой работы, так останется им и после нее.

На следующий день после увольнения, Андрей Ермак снова посещал Банковую, чтобы поговорить с президентом Украины.

Источники РБК-Украина сообщили, что Владимир Зеленский еще не определился со следующим главой ОП. При этом на вакантную должность рассматривают шесть кандидатов.

