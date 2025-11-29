ua en ru
Сб, 29 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Обстріл Києва Андрій Єрмак Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

Єрмак уперше прокоментував своє звільнення з ОП

Субота 29 листопада 2025 18:42
UA EN RU
Єрмак уперше прокоментував своє звільнення з ОП Фото: Андрій Єрмак (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Едуард Ткач

Колишній глава ОП Андрій Єрмак заявив, що не тримає зла на президента України Володимира Зеленського через втрату своєї посади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

"Він був моїм другом до цієї роботи і залишиться ним після неї", - сказав Єрмак.

Як відомо, Андрій Єрмак очолював українську делегацію, яка брала участь у мирних переговорах зі США та Росією.

Цієї суботи він планував вилетіти до США, але у зв'язку з відставкою залишився в Києві. Замість нього туди вирушив секретар РНБО Рустем Умеров.

Водночас Єрмак наголосив на своїй заслузі в редакції мирного плану, який розробили США і РФ, і який від самого початку мав вигідні Москві пункти.

"Делегація під моїм керівництвом у Женеві спільно з нашими американськими партнерами зуміла домогтися того, що документ із 28 пунктів більше не існує", - заявив він, маючи на увазі переглянутий мирний план, який став вигіднішим Києву.

Єрмак додав, що залишилося кілька складних моментів, щодо яких потрібно домовитися, але він вважає, що це можливо.

"У будь-якому разі президент - незважаючи на тиск - не підпише і не схвалить нічого, що суперечить інтересам України", - наголосив колишній глава ОП.

Також він заявив, що його критики - включно з тими, кого він донедавна вважав своїми союзниками, але які від нього відвернулися - отримають по заслугах.

"Що стосується тих, кого я згадав про відсутність підтримки, вони прекрасно знають, до кого я звертався. Ну що ж, Бог їм суддя", - резюмував Андрій Єрмак.

Відставка Єрмака

Нагадаємо, у п'ятницю вранці, 28 листопада, детективи НАБУ і прокурори САП прийшли з обшуками до керівника ОП Андрія Єрмака. Пізніше сам Єрмак підтвердив обшуки, зазначивши, що співпрацює зі слідством, а його адвокати підтримують контакт із правоохоронцями.

За даними РБК-Україна і FT, ці дії можуть стосуватися розслідування під кодовою назвою "Мідас". Йдеться про велику корупційну схему у сфері енергетики. У ньому фігурують співвласник "Кварталу-95" Тимур Міндіч і низка інших колишніх високопоставлених чиновників.

У ЗМІ та серед політичних діячів є припущення щодо "плівок Міндіча", де нібито звучать вказівки від людини з псевдонімом "Алі-Баба", яка координує атаки на САП і НАБУ. Існує думка, що йшлося про Єрмака.

Того ж дня обшуків, але вже ввечері, президент України Володимир Зеленський повідомив, що Андрій Єрмак написав заяву про відставку. Незабаром після цього він підписав указ про його звільнення.

Детальніше про обшуки і деталі справи - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Україна Андрій Єрмак Офіс президента
Новини
З якою періодичністю РФ може бити ракетами по Україні: що каже Ігнат
З якою періодичністю РФ може бити ракетами по Україні: що каже Ігнат
Аналітика
Грошей від ЄС може не бути? Коли чекати на рішення щодо репараційного кредиту і хто заважає
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Грошей від ЄС може не бути? Коли чекати на рішення щодо репараційного кредиту і хто заважає