Сенатори США запропонували Зеленському угоду щодо Starlink, - WSJ

Американські сенатори-республіканці запропонували Україні на 100 днів припинити удари по російських енергетичних об’єктах. В обмін США мали б розширити покриття Starlink для українських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal .

Як повідомляє видання, з такою пропозицією до президента України Володимира Зеленського звернулися сенатори Роджер Вікер і Кевін Крамер, які минулого тижня відвідали Київ разом із двома членами Палати представників.

Згідно з пропозицією американських законодавців, розширення роботи Starlink приблизно на 300 км углиб Росії дозволило б Україні ефективніше бити по російських пускових установках ракет і дронів, з яких РФ регулярно атакує українські міста.

Джерела WSJ повідомили, що Зеленський нібито погодився на таку пропозицію і був готовий припинити удари по енергетичних об’єктах РФ на 100 днів.