ua en ru
Пт, 16 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Графіки відключення світла Енергетичне перемир'я Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Сенатори США запропонували Зеленському угоду щодо Starlink, - WSJ

13:25 16.10.2026 Пт
2 хв
aimg Тетяна Степанова
Сенатори США запропонували Зеленському угоду щодо Starlink, - WSJ Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

Американські сенатори-республіканці запропонували Україні на 100 днів припинити удари по російських енергетичних об’єктах. В обмін США мали б розширити покриття Starlink для українських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Як повідомляє видання, з такою пропозицією до президента України Володимира Зеленського звернулися сенатори Роджер Вікер і Кевін Крамер, які минулого тижня відвідали Київ разом із двома членами Палати представників.

Згідно з пропозицією американських законодавців, розширення роботи Starlink приблизно на 300 км углиб Росії дозволило б Україні ефективніше бити по російських пускових установках ракет і дронів, з яких РФ регулярно атакує українські міста.

Джерела WSJ повідомили, що Зеленський нібито погодився на таку пропозицію і був готовий припинити удари по енергетичних об’єктах РФ на 100 днів.

Обмеження Starlink в Україні

Нагадаємо, останніми днями Сили оборони України зіткнулися з обмеженнями роботи Starlink. Зокрема, українські військові не могли використовувати дрони на швидкості понад 160 км/год.

За інформацією ЗМІ, розпорядження обмежити роботу супутникової системи, яку Україна використовує для зв'язку на полі бою та управління дронами, надійшло з Білого дому.

Зв'язок Starshield для українських військових оплачує Німеччина, контракт діє до квітня 2027 року. Німеччина вимагає від США скасувати обмеження Starlink в Україні.

За даними РБК-Україна, 15 жовтня ситуація з обмеженням роботи Starshield (військового пакету Starlink) в Україні покращилася. Однак обмеження все ще є.

Тим часом американський сенатор Том Тілліс закликав владу США провести розслідування щодо діяльності Пентагону після того, як Україна зіткнулася з обмеженням роботи Starlink.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир Зеленський Російська Федерація Сполучені Штати Америки НПЗ Starlink Війна в Україні
Новини
Харків під ударом: атаковано ринок, без світла 280 тисяч абонентів, багато постраждалих
Харків під ударом: атаковано ринок, без світла 280 тисяч абонентів, багато постраждалих
Аналітика
"Очі" розвідки: як працюють дрони-розвідники в Україні та чи зможуть літати без операторів
Костянтин Широкункореспондент РБК-Україна "Очі" розвідки: як працюють дрони-розвідники в Україні та чи зможуть літати без операторів