Сенатори США запропонували Зеленському угоду щодо Starlink, - WSJ
Американські сенатори-республіканці запропонували Україні на 100 днів припинити удари по російських енергетичних об’єктах. В обмін США мали б розширити покриття Starlink для українських військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.
Як повідомляє видання, з такою пропозицією до президента України Володимира Зеленського звернулися сенатори Роджер Вікер і Кевін Крамер, які минулого тижня відвідали Київ разом із двома членами Палати представників.
Згідно з пропозицією американських законодавців, розширення роботи Starlink приблизно на 300 км углиб Росії дозволило б Україні ефективніше бити по російських пускових установках ракет і дронів, з яких РФ регулярно атакує українські міста.
Джерела WSJ повідомили, що Зеленський нібито погодився на таку пропозицію і був готовий припинити удари по енергетичних об’єктах РФ на 100 днів.
Обмеження Starlink в Україні
Нагадаємо, останніми днями Сили оборони України зіткнулися з обмеженнями роботи Starlink. Зокрема, українські військові не могли використовувати дрони на швидкості понад 160 км/год.
За інформацією ЗМІ, розпорядження обмежити роботу супутникової системи, яку Україна використовує для зв'язку на полі бою та управління дронами, надійшло з Білого дому.
Зв'язок Starshield для українських військових оплачує Німеччина, контракт діє до квітня 2027 року. Німеччина вимагає від США скасувати обмеження Starlink в Україні.
За даними РБК-Україна, 15 жовтня ситуація з обмеженням роботи Starshield (військового пакету Starlink) в Україні покращилася. Однак обмеження все ще є.
Тим часом американський сенатор Том Тілліс закликав владу США провести розслідування щодо діяльності Пентагону після того, як Україна зіткнулася з обмеженням роботи Starlink.