Сенаторы США предложили Зеленскому сделку по Starlink, - WSJ
Американские сенаторы-республиканцы предложили Украине на 100 дней прекратить удары по российским энергетическим объектам. В обмен США должны расширить покрытие Starlink для украинских военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.
Как сообщает издание, с таким предложением к президенту Украины Владимиру Зеленскому обратились сенаторы Роджер Викер и Кевин Крамер, которые на прошлой неделе посетили Киев вместе с двумя членами Палаты представителей.
Согласно предложению американских законодателей, расширение работы Starlink примерно на 300 км вглубь России позволило Украине эффективнее бить по российским пусковым установкам ракет и дронов, с которых РФ регулярно атакует украинские города.
Источники WSJ сообщили, что Зеленский якобы согласился с таким предложением и был готов прекратить удары по энергетическим объектам РФ на 100 дней.
Ограничение Starlink в Украине
Напомним, в последние дни Силы обороны Украины столкнулись с ограничениями работы Starlink. В частности, украинские военные не могли использовать дроны на скорости более 160 км/ч.
По информации СМИ, распоряжение ограничить работу спутниковой системы, используемой Украиной для связи на поле боя и управления дронами, поступило из Белого дома.
Связь Starshield для украинских военных оплачивает Германия , контракт действует до апреля 2027 года. Германия требует от США отменить ограничения Starlink в Украине.
По данным РБК-Украина, 15 октября ситуация с ограничением работы Starshield (военного пакета Starlink) в Украине улучшилась. Однако ограничения все еще есть.
Тем временем американский сенатор Том Тиллис призвал власти США провести расследование по деятельности Пентагона после того, как Украина столкнулась с ограничением работы Starlink.