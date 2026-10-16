Сенаторы США предложили Зеленскому сделку по Starlink, - WSJ

Американские сенаторы-республиканцы предложили Украине на 100 дней прекратить удары по российским энергетическим объектам. В обмен США должны расширить покрытие Starlink для украинских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal .

Как сообщает издание, с таким предложением к президенту Украины Владимиру Зеленскому обратились сенаторы Роджер Викер и Кевин Крамер, которые на прошлой неделе посетили Киев вместе с двумя членами Палаты представителей.

Согласно предложению американских законодателей, расширение работы Starlink примерно на 300 км вглубь России позволило Украине эффективнее бить по российским пусковым установкам ракет и дронов, с которых РФ регулярно атакует украинские города.

Источники WSJ сообщили, что Зеленский якобы согласился с таким предложением и был готов прекратить удары по энергетическим объектам РФ на 100 дней.