Обмежений Starlink для ЗСУ оплачує Німеччина, контракт розрахований до квітня 2027

Зв'язок Starshield для українських військових оплачує Німеччина, контракт діє до квітня 2027 року. Київ просить повернути системі роботу без обмежень швидкості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на журналіста Алекса Рауфоглу в соцмережі X, який отримав інформацію від джерела в Києві.

До ночі на 14 жовтня військовий пакет Starlink в Україні працював без жодних лімітів швидкості. Саме ці умови, за даними співрозмовника журналіста, і передбачав контракт, який фінансує Берлін.

Попри це, вирішувати долю обмежень буде не Німеччина. Власник SpaceX Ілон Маск напередодні наголосив, що Starshield належить уряду США. Ліміти для нього, за словами Маска, встановлюють американські військові, а остаточне слово за президентом Дональдом Трампом.

Київ наполягає не на підвищенні порогу, а на повному скасуванні обмеження. Нинішніх 160 км/год, за словами джерела, замало для протидії реактивним "шахедам".