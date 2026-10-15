Україна не буде втягнута в дизельну угоду Трампа та Путіна, - Зеленський
Україна жодним чином не буде залучена до дизельної угоди, яку нещодвно уклали президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін.
Про це заявив український президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.
"Це вибір президента Трампа (угода з Росією - ред.). Не вплутуйте нас у якісь угоди щодо дизельного палива. Я не хочу брати участь у жодних подібних "угодах". Якщо вони нас атакують - ми відповімо. Це наше правило. Не втягуйте нас у якісь дизельні угоди", - наголосив Зеленський.
За словами глави держави, якби США попросили Україну про допомогу в ситуації, що склалася, то Київ би не відмовив, адже Вашингтон - його союзник.
"Ми, звісно, допоможемо вам як партнери. Але ми просимо вас про енергетичне перемир'я. Якщо енергетичного перемир'я не буде - це вже не залежить від вас, гаразд", - додав Зеленський.
Він також розповів, що просив у США про ракети для Patriot, щоб захистити цивільне населення від російських ударів. Однак натомість отримав те, чого не очікував.
"Це справедливо, якщо ви дасте мені те, чим захищатися. Це мінімум із того, що я прошу. Ні? Я вважаю, що так. І коли я прошу про це, ваша відповідь - блокування Starlink", - обурився Зеленський.
До речі, раніше ми розповідали, що Трамп близький до ухвалення рішення про зупинку обміну розвідданими з Україною.
Окрім того, стало відомо, хто та як зірвав угоду про розширені гарантії безпеки для України.