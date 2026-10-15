У США ініціюють розслідування щодо Пентагону через обмеження Starlink в Україні

Американська влада повинна провести розслідування щодо діяльності Міноборони США після того, як Україна зіткнулася з обмеженням роботи Starlink на тлі постійних атак РФ.

Про це заявив сенатор-республіканець Том Тілліс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Х.

За словами політика, він сам ініціює початок цього розслідування проти глави Пентагона Піта Гегсета та усієї його команди.

Тілліс схиляється до думки, що помилка, ймовірно, сталася на більш локальному рівні в системах Starshield Міністерства оборони США, а не в системах Starlink чи SpaceX.

"Я не сподіваюся, що міністр оборони Гегсет продемонструє прозорість, тому ми звернемося до генерального інспектора Міністерства оборони з проханням розпочати розслідування та надати звіт Конгресу й американському народу", - наголосив сенатор-республіканець.

Тілліс не приховує свого обурення через те, що останні події зашкодили безпеці не лише українських цивільних осіб, а й також американського дипломатичного та безпекового персоналу.

"У кращому разі це була неприйнятна помилка чи недогляд, а в гіршому - свідоме рішення, щоб розчистити поле для російської атаки", - підкреслив сенатор.