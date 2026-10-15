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Робота "військового пакета" Starlink на швидкості відновилася, - джерела РБК-Україна

11:49 15.10.2026 Чт
1 хв
aimg Лев Шевченко
Робота "військового пакета" Starlink на швидкості відновилася, - джерела РБК-Україна Фото: український військовий зі Starlink (Getty Images)
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Ситуація з обмеженням роботи Starshiled в Україні покращилася.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела в Міноборони.

Станом на 15 жовтня робота "військового пакета" Starlink - Starshield - у русі відновилася і продовжується. Джерела Міноборони фіксують це за звітами від військових підрозділів.

Міністерство оборони продовжує також комунікацію для зʼясування всіх причин та обставин вчорашніх обмежень.

Читайте також: Міноборони контактує зі США, SpaceX і НАТО через обмеження Starlink, - джерела РБК-Україна

14 жовтня роботу "військового пакету" Starlink в Україні обмежили.

Термінали Starshield перестали функціонувати на швидкості понад 160 км/год. Також це вплинуло на роботу дронів-перехоплювачів, за допомогою яких українські захисники збивають російські "шахеди".

Як зазначив президент Володимир Зеленський, на тлі таких обмежень Росія розпочала одну з наймасовіших атак на Україну. З ночі ворог запустив сотні ударних безпілотників.

Звертаючись до Ілона Маска, Зеленський закликав виправити помилку, яка може призвести до жертв серед українців.

Повідомлялося, що до кінця дня 14 жовтня якість зв'язку "військового пакету" Starlink на українських дронах за швидкості до 160 км/год покращилася.

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