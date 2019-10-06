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Сенатор Джонсон: Трамп не позволил уверить Зеленского в предоставлении военной помощи

Новости » Политика    06.10.2019 - 02:46
Сенатор Джонсон: Трамп не позволил уверить Зеленского в предоставлении военной помощи
Фото: Рон Джонсон (РБК-Украина/Виталий Носач)

Американский лидер негативно отреагировал на такое предложение

Сенатор США от Республиканской партии Рон Джонсон заявил, что перед поездкой в Украину просил президента США Дональда Трампа предоставить ему полномочия подтвердить украинской стороне, что военная помощь от США в Украину поступит. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Однако Трамп негативно отреагировал на такую просьбу Джонсона.

"Меня удивила реакция президента, и я понял, что здесь надо убеждать. Я пытался убедить его предоставить мне полномочия сообщить президенту Зеленскому, что мы помощь окажем. Тогда мне это не удалось", - сказал сенатор.

По словам Джонсона. решение с задержки помощи было связано с выборами 2016 года в США и в нем нет ничего плохого. Трамп, по мнению Джонсона, пытался узнать, что действительно произошло в 2016 году а также волновался за высокий уровень коррупции в Украине.

"Все же это заявление поддерживает обвинения, которые сейчас расследуют Комитеты Палаты представителей США и касающиеся возможного использования задержки помощи Украине для политического давления на власть в Киеве", - пишет издание.

Напомним, сенатор Рон Джонсон после встречи с президентом Владимиром Зеленским в начале сентября заявил, что военная помощь Украине объемом 250 млн долларов непременно поступит.

Ранее сообщалось, что Трамп попросил прекратить миллионные выплаты военной помощи Украине примерно за неделю до звонка президенту Владимиру Зеленскому.

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