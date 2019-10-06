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Сенатор Джонсон: Трамп не дозволив запевнити Зеленського у наданні військової допомоги

Новини » Політика    06.10.2019 - 02:46
Сенатор Джонсон: Трамп не дозволив запевнити Зеленського у наданні військової допомоги
Фото: Рон Джонсон (РБК-Україна/Віталій Носач)

Американський лідер негативно відреагував на таку пропозицію

Сенатор США від Республіканської партії Рон Джонсон заявив, що перед поїздкою в Україну просив президента США Дональда Трампа надати йому повноваження підтвердити українській стороні, що оборонна допомога від США до України надійде. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Однак Трамп негативно відреагував на таке прохання Джонсона.

"Мене здивувала реакція президента, і я зрозумів, що тут треба переконувати. Я намагався переконати його надати мені повноваження повідомити президенту Зеленському, що ми допомогу надамо. Тоді мені це не вдалось", - сказав сенатор.

За словами Джонсона. рішення з затримки допомоги було пов'язане з виборами 2016 року у США і в ньому немає нічого поганого. Трамп, на думку Джонсона, намагався дізнатись, що справді сталось в 2016 році а також хвилювався через високий рівень корупції в Україні.

"Все ж ця заява підтримує звинувачення, які наразі розслідують Комітети Палати представників США і що стосуються можливого використання затримки допомоги Україні для політичного тиску на владу в Києві", - пише видання.

Нагадаємо, сенатор Рон Джонсон після зустрічі із президентом Володимиром Зеленським на початку вересня заявив, що військова допомога Україні обсягом 250 млн доларів неодмінно надійде.

Раніше повідомлялося, що Трамп попросив припинити мільйонні виплати військової допомоги Україні приблизно за тиждень до дзвінка президенту Володимиру Зеленському.

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