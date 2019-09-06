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Сенатор Джонсон пообещал, что США окажут военную помощь Украине

Новости » Политика    06.09.2019 - 01:19
Сенатор Джонсон пообещал, что США окажут военную помощь Украине
Фото: Рон Джонсон с Владимиром Зеленским (president.gov.ua)

В Конгрессе призвали оказать помощь Украине в текущем году

Американский сенатор-республиканец Рон Джонсон после встречи с президентом Владимиром Зеленским заявил, что военная помощь Украине объемом 250 млн долларов непременно поступит. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Сенатор уточнил, что помощь поступит если не в этом, то в следующем финансовом году.

"Я общался с президентом Трампом, я знаю мнение других членов Конгресса, мы писали письма, призывая потратить деньги с этого финансового года. Если этого не произойдет, вот сенатор Мерфи - в бюджетном комитете, и я думаю, мы единогласно поддержим оказанию этой помощи в финансовом году-2020", - отметил Джонсон.

Ранее сообщалось, что во время встречи с американскими сенаторами 5 сентября Зеленский поблагодарил их за активную позицию относительно необходимости предоставления дальнейшей помощи безопасности, а также выразил надежду, что объемы этой помощи будут увеличиваться.

РБК-Украина писало, что группа американских сенаторов призвала правительство США продолжить выделение военной помощи Украине. Сенаторы убеждены, что выделенные средства жизненно необходимы Украине для укрепления безопасности в войне с Россией.

Ранее американское правительство приняло решение о выделение Украине 250 млн долларов в рамках сотрудничества в сфере безопасности.

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