Пентагону поручили предоставить все документы о военной помощи Украине

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Информацию должны предоставить для проверки и каталогизации

Пентагону приказали направить все документы и сообщения о военной помощи Украине в канцелярию генерального юрисконсульта департамента США. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Как заявил высокопоставленный представитель Министерства обороны США, Пентагон должен предоставить документы "для каталогизации и проверки". При этом он добавил, что это стандартная практика для важных вопросов.

"Сегодня главный юрисконсульт департамента в соответствии с прошлой практикой по важным вопросам и для обеспечения того, чтобы вся соответствующая информация департамента была доступна по этому вопросу, дал указание, чтобы офис Министерства обороны США предоставил любые соответствующие документы и записи (о военной помощи Украине, - ред) для каталогизация и проверки", - заявил представитель Пентагона Джонатан Хоффман.

Отвечая на вопрос, было ли поручено министерству обороны предоставить документы из-за давления со стороны Конгресса или другого давления, Хоффман сказал, что министерство следует обычной процедуре решения важных вопросов.

Документы также будут включать все записи по вопросу о временной отсрочке помощи Украине, включая разговоры с другими ведомствами.

Хоффман также отметил, что ни один чиновник из Министерства обороны США, включая министра обороны Марка Эспера, не присутствовал во время телефонного разговора 25 июля между президентом США Дональдом Трампом и его украинским коллегой Владимиром Зеленским, в котором американский лидер попросил Зеленского начать расследование в отношении сына бывшего вице-президента Джо Байдена. Байден-старший является главным оппонентом Трампа на грядущих президентских выборах в 2020 году.

Напомним, ранее министр обороны США Марк Эспер заявил, что официальные лица Пентагона предоставят Конгрессу "любую информацию", которую они могут, по вопросу задержки военной помощи США Украине.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Трамп заявил, что продолжит задерживать выплаты военной помощи Украине, пока Европа не начнет оказывать ей помощь.