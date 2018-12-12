Сенат Чехии назвал блокирование РФ Керченского пролива нарушением международного права

Ранее МИД Чехии осудил агрессию Россией против военно-морских сил Украины и призвал обеспечить свободный доступ к Азовскому морю, уважение территориальной целостности и суверенитета Украины. Также Чехия призывает РФ освободить украинских моряков.
В Чехии также призвали освободить захваченных украинских моряков
Сенат Чехии назвал блокирование Российской Федерацией судоходства через Керченский пролив грубым нарушением норм международного права. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посольство Чехии в Украине.
Кроме того, парламент страны призвал освободить захваченных украинских моряков.
"Сенат Чехии осудил применение Россией силы в Керченском проливе, назвал блокирование РФ судоходства через Керченский пролив грубым нарушением норм международного права и призвал к уважению территориальной целостности и суверенитета Украины и освобождению всех захваченных моряков и судов", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек во время встречи с украинским министром Павлом Климкиным заявил, что Чехия не принимает милитаризацию оккупированного Крыма и Азовского моря.
Отметим, Петршичек приедет с визитом в Украину в феврале 2019 года. В украинском МИД рассчитывают, что Петршичек сможет сам убедиться в причастности Российской Федерации к событиям на Донбассе.
Ранее МИД Чехии осудил агрессию Россией против военно-морских сил Украины и призвал обеспечить свободный доступ к Азовскому морю, уважение территориальной целостности и суверенитета Украины. Также Чехия призывает РФ освободить украинских моряков.