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Сенат Чехии назвал блокирование РФ Керченского пролива нарушением международного права

Новости » Энергетика    12.12.2018 - 17:23
Сенат Чехии назвал блокирование РФ Керченского пролива нарушением международного права
Фото: Сенат Чехии (pravniradce.ihned.cz)

В Чехии также призвали освободить захваченных украинских моряков

Сенат Чехии назвал блокирование Российской Федерацией судоходства через Керченский пролив грубым нарушением норм международного права. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посольство Чехии в Украине.

Кроме того, парламент страны призвал освободить захваченных украинских моряков.

"Сенат Чехии осудил применение Россией силы в Керченском проливе, назвал блокирование РФ судоходства через Керченский пролив грубым нарушением норм международного права и призвал к уважению территориальной целостности и суверенитета Украины и освобождению всех захваченных моряков и судов", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек во время встречи с украинским министром Павлом Климкиным заявил, что Чехия не принимает милитаризацию оккупированного Крыма и Азовского моря. 

Отметим, Петршичек приедет с визитом в Украину в феврале 2019 года. В украинском МИД рассчитывают, что Петршичек сможет сам убедиться в причастности Российской Федерации к событиям на Донбассе.

Ранее МИД Чехии осудил агрессию Россией против военно-морских сил Украины и призвал обеспечить свободный доступ к Азовскому морю, уважение территориальной целостности и суверенитета Украины. Также Чехия призывает РФ освободить украинских моряков.

Чехия раскрыла сеть агентов российской спецслужбы Чехия не принимает милитаризацию Крыма и Азовского моря, - Петршичек 
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