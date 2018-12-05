Чехия не принимает милитаризацию Крыма и Азовского моря, - Петршичек 

Фото: встреча Павла Климкина и Томаша Петршичека (twitter.com/TPetricek)

Также Чехия не признает аннексию Крыма Россией

Министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек во время встречи с украинским министром Павлом Климкиным заявил, что Чехия не принимает милитаризацию Крыма и Азовского моря. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter Петршичека.

"Во время встречи с украинским министром Павлом Климкиным я заверил его в нашей полной поддержке. Чехия не признает аннексию Крыма Россией, мы отвергаем милитаризацию полуострова и Азовского моря. Мы вместе с Украиной в сложные времена", - написал он.

Отметим, Петршичек приедет с визитом в Украину в феврале 2019 года. В украинском МИД рассчитывают, что Петршичек сможет сам убедиться в причастности Российской Федерации к событиям на Донбассе.