В НАТО обеспокоены планами Косово создать армию

Фото: Йенс Столтенберг (nato.int)

Столтенберг назвал такие планы Косово "несвоевременными"

Главы МИД НАТО во время дискуссии относительно стремления стран Западных Балкан присоединиться к НАТО признали "несвоевременной" инициативу Косово по созданию армии. Об этом во время итоговой пресс-конференции в Брюсселе сообщил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт НАТО.

"Генеральный секретарь НАТО выразил обеспокоенность в связи с планами по преобразованию Сил безопасности Косово в армию, назвав этот шаг "несвоевременным", - говорится в сообщении.

Напомним, Сербия обратилась за поддержкой к России и Китаю, выступая против формирования армии Косово. В Сербии считают, что формирование армии в Косово может привести к возобновлению столкновений на Балканах.

Ранее президент Сербии Александр Вучич на встрече с российским лидером Владимиром Путиным просил его о помощи из-за ситуации с Косово.

Также Вучич привел армию Сербии в боевую готовность из-за приезда лидера Косово Хашима Тачи на озеро Газиводе в северной части. В частности, перед приездом Тачи, спецназ косовской полиции взял под контроль объекты электростанции и водохранилища в Газиводе.