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Сенат Чехії назвав блокування РФ Керченської протоки порушенням міжнародного права

Новини » Енергетика    12.12.2018 - 17:23
Сенат Чехії назвав блокування РФ Керченської протоки порушенням міжнародного права
Фото: Сенат Чехії (pravniradce.ihned.cz)

У Чехії також закликали звільнити захоплених українських моряків

Сенат Чехії назвав блокування Російською Федерацією судноплавства через Керченську протоку грубим порушенням норм міжнародного права. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посольство Чехії в Україні.

Крім того, парламент країни закликав звільнити захоплених українських моряків.

"Сенат Чехії засудив застосування Росією сили в Керченській протоці, назвав блокування РФ судноплавства через Керченську протоку грубим порушенням норм міжнародного права і закликав до поваги територіальної цілісності і суверенітету України і звільнення всіх захоплених моряків і судів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Чехії Томаш Петршичек під час зустрічі з українським міністром Павлом Клімкіним заявив, що Чехія не приймає мілітаризацію окупованого Криму та Азовського моря.

Зазначимо, Петршичек приїде з візитом до України у лютому 2019 року. В українському МЗС розраховують, що Петршичек зможе сам переконатися в причетності Російської Федерації до подій на Донбасі.

Раніше МЗС Чехії засудило агресію Росією проти військово-морських сил України і закликало забезпечити вільний доступ до Азовського моря, повагу до територіальної цілісності і суверенітету України. Також Чехія закликає РФ звільнити українських моряків.

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