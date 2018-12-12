Сенат Чехії назвав блокування РФ Керченської протоки порушенням міжнародного права

Фото: Сенат Чехії (pravniradce.ihned.cz)

У Чехії також закликали звільнити захоплених українських моряків

Сенат Чехії назвав блокування Російською Федерацією судноплавства через Керченську протоку грубим порушенням норм міжнародного права. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посольство Чехії в Україні.

Крім того, парламент країни закликав звільнити захоплених українських моряків.

"Сенат Чехії засудив застосування Росією сили в Керченській протоці, назвав блокування РФ судноплавства через Керченську протоку грубим порушенням норм міжнародного права і закликав до поваги територіальної цілісності і суверенітету України і звільнення всіх захоплених моряків і судів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Чехії Томаш Петршичек під час зустрічі з українським міністром Павлом Клімкіним заявив, що Чехія не приймає мілітаризацію окупованого Криму та Азовського моря.

Зазначимо, Петршичек приїде з візитом до України у лютому 2019 року. В українському МЗС розраховують, що Петршичек зможе сам переконатися в причетності Російської Федерації до подій на Донбасі.