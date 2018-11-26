ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Чехия осудила применение силы против ВМС Украины

Новости » Политика    26.11.2018 - 16:46
Чехия осудила применение силы против ВМС Украины
Фото: флаг Чехии (flickr.com/superciliousness)

Чехия призывает РФ освободить украинских моряков

Чехия обеспокоена российской агрессией в анексованом Крыму и осуждает применение силы против военно-морских сил Украины. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу чешского министерства.

В МИД призвали обеспечить свободный доступ к Азовскому морю, уважение территориальной целостности и суверенитету Украины. Также Чехия призывает РФ освободить украинских моряков.

"Мы рассматриваем блокаду свободного судоходства через Керченский пролив Российской Федерацией как грубое нарушение международного права", - заявили в МИД Чехии.

Отметим, что Франция обеспокоена агрессией России в Азовском море и требует немедленного освобождения украинских моряков и захваченных катеров ВМС Вооруженных сил Украины.

Добавим, послы стран-членов Европейского Союза вероятно сегодня или завтра обсудят ситуацию в Азовском море и Керченском проливе.

Также президент Украины Петр Порошенко и генсек НАТО Йенс Столтенберг договорились срочно созвать чрезвычайное заседание Комиссии НАТО-Украина из-за действий РФ в Азовском море.

Трех раненых украинских моряков прооперировали в Крыму Порошенко и Меркель сегодня обсудят ситуацию в Азовском море
Новости Украины ЧехияКерченский мостагрессия РФ
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь