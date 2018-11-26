Чехия осудила применение силы против ВМС Украины

Фото: флаг Чехии (flickr.com/superciliousness)

Чехия призывает РФ освободить украинских моряков

Чехия обеспокоена российской агрессией в анексованом Крыму и осуждает применение силы против военно-морских сил Украины. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу чешского министерства.

В МИД призвали обеспечить свободный доступ к Азовскому морю, уважение территориальной целостности и суверенитету Украины. Также Чехия призывает РФ освободить украинских моряков.

"Мы рассматриваем блокаду свободного судоходства через Керченский пролив Российской Федерацией как грубое нарушение международного права", - заявили в МИД Чехии.

Отметим, что Франция обеспокоена агрессией России в Азовском море и требует немедленного освобождения украинских моряков и захваченных катеров ВМС Вооруженных сил Украины.

Добавим, послы стран-членов Европейского Союза вероятно сегодня или завтра обсудят ситуацию в Азовском море и Керченском проливе.

Также президент Украины Петр Порошенко и генсек НАТО Йенс Столтенберг договорились срочно созвать чрезвычайное заседание Комиссии НАТО-Украина из-за действий РФ в Азовском море.