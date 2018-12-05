Новый глава МИД Чехии посетит Украину в феврале

Фото: Павел Климкин и Томаш Петршичек (twitter.com/PavloKlimkin)

Климкин говорит, что дипломат увидит "что и как делает Россия на Донбассе"

Новый министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек приедет с визитом в Украину в феврале 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра иностранных дел Украины Павла Климкина в Twitter.

Как отмечается, в украинском МИД рассчитывают, что Петршичек сможет сам убедиться в причастности Российской Федерации к событиям на Донбассе.

"Новый министр иностранных дел Чехии Т.Петршичек планирует приехать к нам в феврале. Попробуем дать ему возможность воочию убедиться, что и как делает Россия на Донбассе, не обойдем вниманием и другие важные темы", - написал Климкин.

Отметим, Петршичека назначили министром иностранных дел Чехии в октябре 2018 года. До этого он был помощником евродепутата Мирослава Похе, с 2014 года работал в Европейском парламенте.

Напомним, в МИД Чехии осудили агрессию Россией против военно-морских сил Украины и призвали обеспечить свободный доступ к Азовскому морю, уважение территориальной целостности и суверенитета Украины. Также Чехия призывает РФ освободить украинских моряков.

РБК-Украина сообщало, что Служба безопасности и информации (BIS) Чехии заявила, что российские хакеры причастны к кибератакам на чешские Минобороны и Министерство иностранных дел.