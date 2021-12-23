Семь стран присоединились к пятому пакету санкций ЕС против Беларуси

Семь стран присоединились к решению Совета ЕС о включении имен еще 17 физических лиц в пятый пакет санкций против Беларуси. Они обеспечат соответствие их политики.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС.