Семь стран присоединились к пятому пакету санкций ЕС против Беларуси
Семь стран присоединились к решению Совета ЕС о включении имен еще 17 физических лиц в пятый пакет санкций против Беларуси. Они обеспечат соответствие их политики.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС.
Среди стран, которые присоединились к решению Совета ЕС Республика Северная Македония, Черногория, Сербия, Албания, Исландия, Лихтенштейн и Норвегия.
Эти страны обеспечат соответствие их политики решению Совета ЕС.
"Европейский Союз принимает во внимание это обязательство и приветствует его", - пишет пресс-служба.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что ЕС начал работу над шестым пакетом санкций против режима Лукашенко.
Лукашенко, со своей стороны, пригрозил перекрыть транзит газа в Европу.
В то же время РБК-Украина писало о том, кто попал в пятый пакет санкций ЕС.