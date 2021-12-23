Сім країн приєдналися до п'ятого пакета санкцій ЄС проти Білорусі
Сім країн приєдналися до рішення Ради ЄС щодо включення імен ще 17 фізичних осіб до п'ятого пакета санкцій проти Білорусі. Вони забезпечать відповідність їх політики.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Ради ЄС.
Серед країн, які приєдналися до рішення Ради ЄС - Республіка Північна Македонія, Чорногорія, Сербія, Албанія, Ісландія, Ліхтенштейн й Норвегія.
Ці країни забезпечать відповідність їх політики - рішенню Ради ЄС.
"Європейський Союз бере до уваги це зобов’язання та вітає його", - пише пресслужба.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що ЄС розпочав роботу над шостим пакетом санкцій проти режиму Лукашенка.
Лукашенко, зі свого боку, пригрозив перекрити транзит газу до Європи.
Водночас РБК-Україна писало про те, хто потрапив до п'ятого пакета санкцій ЄС.