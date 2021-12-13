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Лукашенко пригрозил перекрыть транзит газа в Европу

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Минск, Понедельник 13 декабря 2021 12:14
Лукашенко пригрозил перекрыть транзит газа в Европу Фото: Александр Лукашенко (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Александр Лукашенко пригрозил перекрыть транзит газа в Европу. Он назвал условие.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "БелТА".

Ранее Евросоюз ввел санкции против Белоруси. Под ограничения попали авиакомпании, предприятия, организации и 17 физических лиц.

"Если санкции, которые они вводят или введут в будущем, поставят нас в чрезвычайное положение и у нас не будет никакого выхода ответить другими мерами на их санкции, мы воспользуемся и этой жесткой мерой", - заявил Лукашенко.

Напомним, Беларусь запретила ввоз товаров из ЕС, США и Британии в ответ на санкции.

РБК-Украина писало о том, кто попал в пятый пакет санкций ЕС против Беларуси.

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Александр Лукашенко Европа Транзит газа
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