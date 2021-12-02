Авиакомпании, предприятия и чиновники: кто в списке новых санкций ЕС против Беларуси
Фото: Александр Лукашенко (Getty Images)
Евросоюз ввел санкции против Белоруссии. Под ограничения попали авиакомпании, предприятия, организации и 17 физических лиц.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на решение Европейского совета.
Кто попал под санкции Европейского союза в рамках пятого пакета:
- авиакомпания "Белавиа";
- республиканское унитарное предприятие "Центркурорт";
- ООО "Оскартур"
- дочернее унитарное предприятие "Гостиница"Минск";
- OAO "Планета";
- отдельная служба активных мероприятий (ОСАМ);
- ОАО "Гродно Азот"
- филиал "Завод Химволокно" ОАО "Гродно Азот";
- государственное производственное объединение "Беларуснефть";
- ОАО "Белшина".
В то же время в список санкций попали сирийская авиакомпания Cham Wings Airlines и VIP Grub - паспортно-визовая служба, которая расположена в Турции.
Также новые ограничения распространились и на 17 белорусских чиновников, среди которых сотрудники пограничной службы и судьи.
Напомним, РБК-Украина писала о том, что против Беларуси также ввели санкции США, Британия и Канада.