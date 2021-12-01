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ЕС согласовал пятый пакет санкций против Беларуси. И начал работу над шестым

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Брюссель, Среда 01 декабря 2021 11:23
ЕС согласовал пятый пакет санкций против Беларуси. И начал работу над шестым Фото: ЕС вводит новые санкции против Беларуси (flickr com libereurope)
Автор: Илона Свиридова

Европейский союз согласовал пятый пакет санкций против Беларуси. Официальный документ будет опубликован завтра, 2 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter брюссельского корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка.

"Послы ЕС только что дали "зеленый свет" пятому пакету санкций в отношении Беларуси. 17 человек и 11 организаций. Решение будет опубликовано в официальном журнале ЕС завтра", - отметил он.

По его словам, также началась работа над шестым пакетом санкций, но пока рано говорить о деталях. Журналист предположил, что эти санкции могут ввести уже в январе или феврале.

Напомним, ранее уже сообщалось, что пятый пакет санкций против Беларуси будет введен в отношении 28 человек и организаций.

Также стало известно, что в санкционный список включат крупные государственные компании такие как "Белавиа", "Гродно Азот" и "Беларусьнефть".

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