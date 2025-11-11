У селищі біля Запоріжжя оголосили примусову евакуацію родин із дітьми

Із селища Малокатеринівка Запорізького району розпочинається обов’язкова примусова евакуація родин із дітьми.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кушугумську громаду у Telegram.
Як повідомили в громаді, рішення ухвалене на підставі наказу Запорізької обласної військової адміністрації від 10 листопада №72 та розпорядження голови селищної ради від 7 листопада №183.
Причиною стало значне погіршення безпекової ситуації в районі та активізація бойових дій поблизу населеного пункту.
Зазначається, що метою евакуації є збереження життя і здоров’я місцевих жителів, які залишаються у зоні потенційної небезпеки. Влада закликала мешканців поставитися до рішення з розумінням і не зволікати з виїздом.
Додаткову інформацію про транспорт, маршрути та місця розміщення евакуйованих обіцяють надати окремо.
За останніми даними, Сили оборони України були змушені відступити з позицій поблизу п’яти населених пунктів на двох напрямках у Запорізькій області.
На Олександрівському та Гуляйпільському напрямках тривають запеклі бої, під час яких російські війська застосовують усі наявні види озброєння, щоб витіснити українські підрозділи.
Тим часом у ранковому зведенні Генштабу повідомлялося, що на Олександрівському напрямку протягом доби Сили оборони відбили 12 атак ворога в районах Іванівки, Соснівки, Вороного, Орестополя та Єгорівки.
На Гуляйпільському напрямку українські військові успішно зупинили сім ворожих штурмів біля Зеленого Гаю та в напрямку Рівнопілля.
Нагадаємо, раніше із окремих населених пунктів Дніпропетровської та Запорізької областей погодили обов'язкову евакуацію дітей разом із батьками або законними представниками.
Також повідомлялось, що за 5 місяців з прифронтових територій України евакуювали 121,5 тисяч осіб, серед них близько 14 тисяч дітей та майже 4 тисячі людей з обмеженою мобільністю.