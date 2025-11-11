У селищі біля Запоріжжя оголосили примусову евакуацію родин із дітьми

Ситуація у Запорізькій області

За останніми даними, Сили оборони України були змушені відступити з позицій поблизу п’яти населених пунктів на двох напрямках у Запорізькій області.

На Олександрівському та Гуляйпільському напрямках тривають запеклі бої, під час яких російські війська застосовують усі наявні види озброєння, щоб витіснити українські підрозділи.

Тим часом у ранковому зведенні Генштабу повідомлялося, що на Олександрівському напрямку протягом доби Сили оборони відбили 12 атак ворога в районах Іванівки, Соснівки, Вороного, Орестополя та Єгорівки.

На Гуляйпільському напрямку українські військові успішно зупинили сім ворожих штурмів біля Зеленого Гаю та в напрямку Рівнопілля.

Евакуація з прифронтових територій

Нагадаємо, раніше із окремих населених пунктів Дніпропетровської та Запорізької областей погодили обов'язкову евакуацію дітей разом із батьками або законними представниками.

Також повідомлялось, що за 5 місяців з прифронтових територій України евакуювали 121,5 тисяч осіб, серед них близько 14 тисяч дітей та майже 4 тисячі людей з обмеженою мобільністю.