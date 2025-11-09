У двох областях України оголосять евакуацію із деяких населених пунктів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство розвитку громад та територій України в Telegram.

Повідомляється, що рішення ухвалено за підсумками засідання Координаційного штабу з проведення евакуаційних заходів, яке провів заступник міністра розвитку громад та територій Олексій Рябикін.

У повідомленні не наводиться перелік населених пунктів, з яких оголошено примусову евакуацію.

Запорізька область

Крім того, ухвалено рішення про евакуацію підопічних із закладів інституційного догляду в Запорізькій області, розташованих приблизно за 50 км від лінії бойового зіткнення.

Евакуаційні заходи проводитимуться з урахуванням вимог безпеки, медичних показань і необхідного супроводу.

Скільки людей евакуювали з літа

Під час засідання також обговорювали роботу транзитних центрів для евакуйованих громадян та можливість відкриття додаткового центру в Харківській області.

Міністерство повідомляє, що від 1 червня 2025 року з прифронтових територій України евакуйовано у більш безпечні області майже 124 тисяч осіб, серед них більше 14,5 тисяч дітей та понад 4 тисячі людей з обмеженою мобільністю.

Дані щодо евакуації по областях:

Донецька область - евакуйовано понад 85,4 тисяч людей, з них майже 9,3 тисяч дітей та понад 600 маломобільних осіб;

Дніпропетровська область - евакуйовано понад 24,6 тисяч людей, з них більше 4 тисяч дітей та майже 1 тисяч маломобільних осіб;

Сумська область - евакуйовано понад 4,1 тисяч людей, з них більше 350 дітей та понад 700 маломобільних осіб;

Херсонська область - евакуйовано понад 3,5 тисяч людей, з них більше 300 дітей та майже 230 маломобільних осіб;

Харківська область - евакуйовано понад 5,4 тисяч людей, з них майже 350 дітей та більше 1,6 тисяч маломобільних осіб;

Запорізька область - евакуйовано понад 800 людей, з них більше 80 дітей та майже 20 маломобільних осіб.

Транзитні центри для евакуйованих

В Україні функціонує 20 транзитних центрів для евакуйованих осіб у кількох регіонах. Найбільше таких центрів розміщено в Дніпропетровській області - вісім, зокрема у Павлограді, Дніпрі, а також селах Степове та Волоське.

Крім того, п’ять транзитних центрів працюють у Сумській області, два- у Харківській, три - на Волині, по одному - у Миколаєві та Запоріжжі, повідомили в Міністерстві розвитку громад та територій України.

З початку серпня 2024 року транзитний центр у Павлограді прийняв понад 36,2 тисяч осіб, у Лозовій з 19 серпня - понад 11,2 тисяч, а у Волоському з 23 серпня - понад 5 тисяч людей.

Після транзитного центру евакуйовані можуть скористатися послугами безоплатних місць тимчасового перебування (МТП). Загалом їх налічується в Україні 1 111. Вони забезпечують понад 80,5 тис. ліжко-місць для ВПО. Нині вільними залишаються більше 7,8 тис. місць. Для осіб з інвалідністю та маломобільного населення створено понад 3,5 тисяч місць, з них вільно 81.