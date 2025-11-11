В поселке возле Запорожья объявили принудительную эвакуацию семей с детьми

Ситуация в Запорожской области

По последним данным, Силы обороны Украины были вынуждены отступить с позиций вблизи пяти населенных пунктов на двух направлениях в Запорожской области.

На Александровском и Гуляйпольском направлениях продолжаются ожесточенные бои, во время которых российские войска применяют все имеющиеся виды вооружения, чтобы вытеснить украинские подразделения.

Между тем в утренней сводке Генштаба сообщалось, что на Александровском направлении в течение суток Силы обороны отбили 12 атак врага в районах Ивановки, Сосновки, Вороного, Орестополя и Егоровки.

На Гуляйпольском направлении украинские военные успешно остановили семь вражеских штурмов возле Зеленого Гая и в направлении Ровнополья.

Эвакуация с прифронтовых территорий

Напомним, ранее из отдельных населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей согласовали обязательную эвакуацию детей вместе с родителями или законными представителями.

Также сообщалось, что за 5 месяцев с прифронтовых территорий Украины эвакуировали 121,5 тысяч человек, среди них около 14 тысяч детей и почти 4 тысячи людей с ограниченной мобильностью.