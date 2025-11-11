RU

В поселке возле Запорожья объявили принудительную эвакуацию семей с детьми

Фото: в поселке возле Запорожья объявили принудительную эвакуацию семей с детьми (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Из поселка Малокатериновка Запорожского района начинается обязательная принудительная эвакуация семей с детьми.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Кушугумскую общину в Telegram.

Как сообщили в громаде, решение принято на основании приказа Запорожской областной военной администрации от 10 ноября №72 и распоряжения председателя поселкового совета от 7 ноября №183.

Причиной стало значительное ухудшение ситуации с безопасностью в районе и активизация боевых действий вблизи населенного пункта.

Отмечается, что целью эвакуации является сохранение жизни и здоровья местных жителей, которые остаются в зоне потенциальной опасности. Власти призвали жителей отнестись к решению с пониманием и не медлить с выездом.

Дополнительную информацию о транспорте, маршрутах и местах размещения эвакуированных обещают предоставить отдельно.

 

Ситуация в Запорожской области

По последним данным, Силы обороны Украины были вынуждены отступить с позиций вблизи пяти населенных пунктов на двух направлениях в Запорожской области.

На Александровском и Гуляйпольском направлениях продолжаются ожесточенные бои, во время которых российские войска применяют все имеющиеся виды вооружения, чтобы вытеснить украинские подразделения.

Между тем в утренней сводке Генштаба сообщалось, что на Александровском направлении в течение суток Силы обороны отбили 12 атак врага в районах Ивановки, Сосновки, Вороного, Орестополя и Егоровки.

На Гуляйпольском направлении украинские военные успешно остановили семь вражеских штурмов возле Зеленого Гая и в направлении Ровнополья.

Эвакуация с прифронтовых территорий

Напомним, ранее из отдельных населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей согласовали обязательную эвакуацию детей вместе с родителями или законными представителями.

Также сообщалось, что за 5 месяцев с прифронтовых территорий Украины эвакуировали 121,5 тысяч человек, среди них около 14 тысяч детей и почти 4 тысячи людей с ограниченной мобильностью.

