Головна » Новини » Війна в Україні

ЗСУ стримують ворога на 11 напрямках: де тривають найзапекліші бої

Вівторок 11 листопада 2025 08:48
ЗСУ стримують ворога на 11 напрямках: де тривають найзапекліші бої Фото: Генштаб розповів про ситуацію на фронті (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

На фронті за добу з 10 по 11 листопада відбулося 170 бойових зіткнень. Війська РФ ведуть наступальні дії на 11 напрямках, найбільш інтенсивні бої тривають під Покровськом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ в Telegram.

За даними Генштабу, вчора противник завдав одного ракетного та 36 авіаційних ударів, застосував три ракети, скинув 77 керованих авіабомб.

Крім цього, здійснив 4 231 обстріл, зокрема 98 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4 286 дронів-камікадзе.

"Ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження особового складу противника", - йдеться у повідомленні.

Ситуація на фронтах

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках минулої доби зафіксовано 16 бойових зіткнень. Противник здійснив 145 артилерійських обстрілів, зокрема чотири - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося десять бойових зіткнень у районах Вовчанська, Вовчанських Хуторів та Кам’янки.

На Куп’янському напрямку за добу зафіксовано 11 атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районах Піщаного, Петропавлівки, Куп’янська та Глушківки.

На Лиманському напрямку ворог атакував чотири рази, намагаючись просунутися вперед у районі населеного пункту Коровин Яр та в бік Лиману.

На Слов’янському напрямку противник шість разів атакував позиції Сил оборони у районах Серебрянки та Дронівки.

Минулої доби на Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку агресор здійснив 14 атак у районах населених пунктів Плещіївка, Олександро-Шультине, Русин Яр та Софіївка.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 63 атаки агресора у районах населених пунктів Паньківка, Шахове, Червоний Лиман, Родинське, Михайлівка, Новоекономічне, Мирноград, Новопавлівка, Рівне, Лисівка, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія, Дачне.

На Олександрівському напрямку Сили оборони відбили 12 ворожих штурмів у бік населених пунктів Іванівка, Соснівка, Вороне, Орестопіль, Єгорівка.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили сім ворожих атак у районі Зеленого Гаю та в напрямку населеного пункту Рівнопілля.

На Оріхівському напрямку окупанти п’ять разів намагалися просунутись уперед на позиції наших військ у районі Приморського. Ворог успіху не мав — наші захисники зупинили всі спроби противника.

На Придніпровському напрямку ворожі підрозділи здійснили три марні спроби просування до позицій наших підрозділів у напрямку Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Втрати ворога

За минулу добу втрати російських загарбників склали 1 020 осіб.

Також українські воїни знешкодили бойову броньовану машину, 17 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню, 217 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та 79 одиниць автомобільної техніки окупантів.

