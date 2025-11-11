ua en ru
Вт, 11 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

У селищі біля Запоріжжя оголосили примусову евакуацію родин із дітьми

Вівторок 11 листопада 2025 16:01
UA EN RU
У селищі біля Запоріжжя оголосили примусову евакуацію родин із дітьми Фото: у селищі біля Запоріжжя оголосили примусову евакуацію родин із дітьми (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Із селища Малокатеринівка Запорізького району розпочинається обов’язкова примусова евакуація родин із дітьми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кушугумську громаду у Telegram.

Як повідомили в громаді, рішення ухвалене на підставі наказу Запорізької обласної військової адміністрації від 10 листопада №72 та розпорядження голови селищної ради від 7 листопада №183.

Причиною стало значне погіршення безпекової ситуації в районі та активізація бойових дій поблизу населеного пункту.

Зазначається, що метою евакуації є збереження життя і здоров’я місцевих жителів, які залишаються у зоні потенційної небезпеки. Влада закликала мешканців поставитися до рішення з розумінням і не зволікати з виїздом.

Додаткову інформацію про транспорт, маршрути та місця розміщення евакуйованих обіцяють надати окремо.

Ситуація у Запорізькій області

За останніми даними, Сили оборони України були змушені відступити з позицій поблизу п’яти населених пунктів на двох напрямках у Запорізькій області.

На Олександрівському та Гуляйпільському напрямках тривають запеклі бої, під час яких російські війська застосовують усі наявні види озброєння, щоб витіснити українські підрозділи.

Тим часом у ранковому зведенні Генштабу повідомлялося, що на Олександрівському напрямку протягом доби Сили оборони відбили 12 атак ворога в районах Іванівки, Соснівки, Вороного, Орестополя та Єгорівки.

На Гуляйпільському напрямку українські військові успішно зупинили сім ворожих штурмів біля Зеленого Гаю та в напрямку Рівнопілля.

Евакуація з прифронтових територій

Нагадаємо, раніше із окремих населених пунктів Дніпропетровської та Запорізької областей погодили обов'язкову евакуацію дітей разом із батьками або законними представниками.

Також повідомлялось, що за 5 місяців з прифронтових територій України евакуювали 121,5 тисяч осіб, серед них близько 14 тисяч дітей та майже 4 тисячі людей з обмеженою мобільністю.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запоріжжя Запорізька область Евакуація Війна в Україні
Новини
НАБУ повідомило про підозру Міндічу і не тільки: нові деталі справи про корупцію в енергетиці
НАБУ повідомило про підозру Міндічу і не тільки: нові деталі справи про корупцію в енергетиці
Аналітика
ДБР під прицілом. Що не так зі справами Бюро і чи можлива його реформа
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події ДБР під прицілом. Що не так зі справами Бюро і чи можлива його реформа