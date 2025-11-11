Фото: в поселке возле Запорожья объявили принудительную эвакуацию семей с детьми (Getty Images)

Из поселка Малокатериновка Запорожского района начинается обязательная принудительная эвакуация семей с детьми.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Кушугумскую общину в Telegram.