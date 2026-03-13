Готують "полювання"? США дають до 10 млн доларів за інформацію про Моджтабу Хаменеї

США оголосили винагороду в розмірі до 10 млн доларів за інформацію про нового верховного лідера Ірану Моджтабу Хаменеї і топ-чиновників КВІР.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт програми Rewards for Justice .

У повідомленні зазначено, що до 10 млн доларів можна отримати за інформацію про таких осіб:

Моджтаба Хаменеї - верховний лідер Ірану;

Алі Асгар Хеджазі - заступник керівника апарату офісу верховного лідера;

Алі Ларіджані - радник верховного лідера Ірану;

Яхья Рахім Сафаві - генерал-майор, військовий радник верховного лідера;

Ескандар Момені - міністр внутрішніх справ Ірану;

Есмаїл Хатіб - міністр розвідки і безпеки Ірану;

радник верховного лідера Ірану (ім'я не вказано);

секретар Ради оборони Ірану (ім'я не вказано);

глава військового офісу верховного лідера (ім'я не вказано);

командувач КВІР (ім'я не вказано).

"Ці особи командують і керують різними елементами КВІР, який планує, організовує і здійснює терористичну діяльність по всьому світу", - наголошується в повідомленні Rewards for Justice.

Ще 15 квітня 2019 року Державний департамент США включив КВІР до списку іноземних терористичних організацій.

У 2017 році Міністерство фінансів США також внесло КВІР до списку спеціально позначених глобальних терористів.