ua en ru
Пн, 16 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Моджтаба Хаменеї виступив зі зверненням після того, як Трамп заявив, що він мертвий

22:04 16.03.2026 Пн
2 хв
Новий лідер Ірану передав перші вказівки чиновникам після призначення
aimg Марія Науменко
Моджтаба Хаменеї виступив зі зверненням після того, як Трамп заявив, що він мертвий фото: Моджтаба Хаменеї, верховний лідер Ірану (Getty Images)

Новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї дав перші вказівки державним чиновникам, закликавши їх продовжувати роботу відповідно до директив його покійного батька.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Читайте також: Нового лідера Ірану таємно доправили до Москви, він лікується в резиденції Путіна, - ЗМІ

Згідно з повідомленням, у своєму зверненні він закликав посадовців залишатися на своїх посадах і продовжувати роботу відповідно до раніше визначених директив.

"Цим я оголошую, що на даний момент жоден з них не потребує поновлення свого призначення. Дуже важливо, щоб вони продовжували свою роботу відповідно до директив, отриманих за життя аятолли Хаменеї", - йдеться в заяві нового Верховного лідера Ірану.

Хаменеї, якого 8 березня обрали наступником батька, досі не з’являвся на публіці. З моменту призначення його не бачили на відео чи фотографіях.

Нагадаємо, 13 березня США оголосили винагороду у 10 млн доларів за інформацію про нового верховного лідера Ірану Моджтабу Хаменеї та керівників Корпусу вартових ісламської революції.

Президент США Дональд Трамп водночас висловив сумніви, що Хаменеї живий, звернувши увагу на те, що той досі не з’являвся на публіці.

Після цього у ЗМІ поширилися чутки, що новий іранський лідер нібито перебуває в Москві, де проходить лікування після поранень, отриманих під час ударів США та Ізраїлю. За непідтвердженими даними, він може перебувати в одній із резиденцій Кремля.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Стрибок цін на АЗС: штраф може сягнути 10%, АМКУ перевіряє змову
Стрибок цін на АЗС: штраф може сягнути 10%, АМКУ перевіряє змову
Аналітика
У 2027-му ми можемо підписати договір про вступ в ЄС: інтерв'ю з Тарасом Качкою
