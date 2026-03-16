Моджтаба Хаменеї виступив зі зверненням після того, як Трамп заявив, що він мертвий
Новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї дав перші вказівки державним чиновникам, закликавши їх продовжувати роботу відповідно до директив його покійного батька.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.
Згідно з повідомленням, у своєму зверненні він закликав посадовців залишатися на своїх посадах і продовжувати роботу відповідно до раніше визначених директив.
"Цим я оголошую, що на даний момент жоден з них не потребує поновлення свого призначення. Дуже важливо, щоб вони продовжували свою роботу відповідно до директив, отриманих за життя аятолли Хаменеї", - йдеться в заяві нового Верховного лідера Ірану.
Хаменеї, якого 8 березня обрали наступником батька, досі не з’являвся на публіці. З моменту призначення його не бачили на відео чи фотографіях.
Нагадаємо, 13 березня США оголосили винагороду у 10 млн доларів за інформацію про нового верховного лідера Ірану Моджтабу Хаменеї та керівників Корпусу вартових ісламської революції.
Президент США Дональд Трамп водночас висловив сумніви, що Хаменеї живий, звернувши увагу на те, що той досі не з’являвся на публіці.
Після цього у ЗМІ поширилися чутки, що новий іранський лідер нібито перебуває в Москві, де проходить лікування після поранень, отриманих під час ударів США та Ізраїлю. За непідтвердженими даними, він може перебувати в одній із резиденцій Кремля.