ХАМАС неочікувано атакував Ізраїль, Тель-Авів "готовий до війни": що відомо на цей час

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: The Times of Israel, Al Jazeera, CNN, The Jerusalem Post.

Ранковий напад

Близько о 06:30 за київським часом Сектор Гази вдався до масованого ракетного обстрілу по території Ізраїлю. Сирени повітряної тривоги було чутно навіть у Тель-Авів.

Збройні сили Ізраїлю (ЦАГАЛ/ЦАХАЛ) наказали цивільним, які перебувають близько до кордону Сектора Гази, не покидати власних приміщень.

Після ударів стало відомо про постраждалих:

70-річної жінки, яка отримала важкі поранення;

20-річного хлопця, який отримав осколкові поранення.

Зокрема жителі Гази почали повідомляти про бойові зіткнення вздовж розмежувальної огорожі з Ізраїлем, поблизу міста Хан-Юніс. Також стверджували про значне переміщення озброєних палестинських бойовиків.

Також з'явилась інформація про проникнення бойовиків Гази до Сдероту - невеличкого міста в Південному окрузі Ізраїлю. Це також підтвердила армія Тель-Авіву.

Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху проведе зустріч з вищими посадовими особами служби безпеки в найближчі години.

Пряме влучання ракети в будівлю

Одна з ракет під час обстрілу влучила в будинок в Тель-Авіві. Інформація про постраждалих не надходила.

Висока ціна

Збройні сили Ізраїлю заявили про те, що ХАМАС - палестинський ісламський рух, "заплатить дуже високу ціну" за неочікуваний ранковий напад.

"ХАМАС провів комбіновану операцію, яка включала ракетні обстріли і проникнення терористів на територію Держави Ізраїль. ЦАХАЛ захистить жителів Держави Ізраїль, терористична організація ХАМАС заплатить дуже високу ціну", - заявляють в армії", - заявила армія Ізраїлю.

Більше 15 поранених, є загибла

Національна медична служба Ізраїлю Маген Давид Адом заявила про одного загиблого й ще 15 поранених внаслідок ракетного обстрілу південних і центральних районів країни.

Ізраїль "готовий до війни"

Армія оборони Ізраїлю оголосила стан "готовності до війни" на тлі масованого ракетного обстрілу й проникнення бойовиків ХАМАС.

Тим часом в Єрусалимі цивільні заявили про звуки вибухів. В місті лунає повітряна тривога.

Командир ХАМАСу закликає приєднатись до атаки

Командир ХАМАСу Мохаммед Дейф виступив із заявою в якій назвав ранкову атаку "днем великої революції".

"Сьогодні народ повертає революцію і відроджує Марш повернення", - заявив він та закликав "підпалити землю під ногами окупантів".

Зокрема він закликав "ісламський опір в Лівані, Іраку, Сирії та Іраку об'єднати свій опір з опором палестинців сьогодні й почати марш до Палестини вже зараз".

"Ворог осквернив Аль-Аксу і наважився атакувати Храм Пророка. Поселенці безчинствують і грабують, окупаційний режим порушив свободи і права ув'язнених. Ми оголошуємо про початок операції "Буря Аль-Акси", - заявив Дейф.

Ізраїль завдає удари у відповідь

Майже через дві години після нападу армія Ізраїлю почала завдавати ракетні удари по Сектору Гази у відповідь.

Мобілізація резервістів

Офіс міністра оборони Йоав Галант схвалив широкомасштабний призов резервістів внаслідок атаки Сектору Гази.

В радіусі 80 кілометрів від сектора Гази оголошено про надзвичайну ситуацію.

Безперебійний обстріл

Тим часом Ізраїль вже протягом двох годин перебуває під безперебійним обстрілом з боку Сектору Гази.

Сирени було чути в низці великих міст, включно з Єрусалимом, Тель-Авівом і Беер-Шевою.

Кабінет міністрів безпеки Ізраїлю планує провести засідання о 13:00 за київським часом. Перед цим Нетаньяху проведе нараду з керівниками служб безпеки.

Серйозна помилка з боку ХАМАСу

"Сьогодні вранці ХАМАС зробив серйозну помилку і почав війну проти Держави Ізраїль. Солдати ЦАХАЛу ведуть боротьбу з ворогом на всіх ділянках проникнення. Держава Ізраїль виграє цю війну", - заявив міністр оборони Ізраїля Йоав Галант.

Ізраїльсько-палестинський конфлікт

1967 року Ізраїль окупував Східний Єрусалим, Західний берег, більшу частину сирійських Голанських висот, Сектор Гази та єгипетський півострів Синай.

Ізраїль залишив територію Сектора Газа, утім, ООН все ще розглядає шматок землі як частину окупованої території. 15 серпня 2005 року в рамках плану одностороннього розмежування, Тель-Авів розпочав евакуацію єврейських поселенців і військ із району. Вже до 22 серпня Сектор Гази покинули всі єврейські поселенці, а 12 вересня - був виведений останній ізраїльський солдат.

Наразі напруженість між Ізраїлем і палестинцями, які проживають у Східному Єрусалимі, Газі та на Західному березі, залишається дуже високою.