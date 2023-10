ХАМАС неожиданно атаковал Израиль, Тель-Авив "готов к войне": что известно на данный момент

При подготовке материала использовались источники: The Times of Israel, Al Jazeera, CNN, The Jerusalem Post.

Утренний приступ

Около 06:30 по киевскому времени Сектор Газа прибег к массированному ракетному обстрелу по территории Израиля. Сирены воздушной тревоги были слышны даже в Тель-Авиве.

Вооруженные силы Израиля (ЦАГАЛ/ЦАХАЛ) приказали гражданским, находящимся близко к границе сектора Газа, не покидать собственные помещения.

После ударов стало известно о пострадавших:

70-летней женщины, получившей тяжелые ранения;

20-летнего парня, получившего осколочные ранения.

В частности, жители Газы начали сообщать о боевых столкновениях вдоль разграничительного ограждения с Израилем, близ города Хан-Юнис. Также утверждали о значительном перемещении вооруженных палестинских боевиков.

Также появилась информация о проникновении боевиков Газы в Сдерот - небольшой город в Южном округе Израиля. Это также подтвердила армия Тель-Авива.

Премьер-министр Биньямина Нетаньяху проведет встречу с высшими должностными лицами службы безопасности в ближайшие часы.

Прямое попадание ракеты в здание

Одна из ракет при обстреле попала в дом в Тель-Авиве. Информация о пострадавших не поступала.

Direct rocket impact reported in Tel Aviv pic.twitter.com/XW5Jrazy4U — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 7, 2023

Высокая цена

Вооруженные силы Израиля заявили о том, что ХАМАС - палестинское исламское движение, "заплатит очень высокую цену" за неожиданное утреннее нападение.

"ХАМАС провел комбинированную операцию, включавшую ракетные обстрелы и проникновение террористов на территорию Государства Израиль. ЦАХАЛ защитит жителей Государства Израиль, террористическая организация ХАМАС заплатит очень высокую цену", - заявляют в армии.

Более 15 раненых, есть погибшая

Национальная медицинская служба Израиля Маген Давид Адом заявила об одном погибшем и еще 15 раненых в результате ракетных обстрелов южных и центральных районов страны.

Израиль "готов к войне"

Армия обороны Израиля объявила о состоянии "готовности к войне" на фоне массированного ракетного обстрела и проникновения боевиков ХАМАС.

Между тем, в Иерусалиме гражданские заявили о звуках взрывов. В городе раздается воздушная тревога.

Командир ХАМАС призывает присоединиться к атаке

Командир ХАМАС Мохаммед Дейф выступил с заявлением в котором назвал утреннюю атаку "днем великой революции".

"Сегодня народ возвращает революцию и возрождает Марш возвращения", - заявил он и призвал "поджечь землю под ногами оккупантов".

В частности, он призвал "исламское сопротивление в Ливане, Ираке, Сирии и Ираке объединить свое сопротивление с сопротивлением палестинцев сегодня и начать марш в Палестину уже сейчас".

"Враг осквернил Аль-Аксу и осмелился атаковать Храм Пророка. Поселенцы бесчинствуют и грабят, оккупационный режим нарушил свободы и права заключенных. Мы объявляем о начале операции "Буря Аль-Аксы", - заявил Дейф.

Израиль наносит ответные удары

Спустя почти два часа после нападения армия Израиля начала наносить ракетные удары по Сектору Газы в ответ.

Мобилизация резервистов

Офис министра обороны Йоав Галант одобрил широкомасштабный призыв резервистов в результате атаки Сектора Газы.

В радиусе 80 километров от сектора Газа объявлено о чрезвычайной ситуации.

Бесперебойный обстрел

Между тем, Израиль уже в течение двух часов находится под бесперебойным обстрелом со стороны Сектора Газы.

Сирены были слышны в ряде крупных городов, включая Иерусалим, Тель-Авив и Беер-Шеву.

Кабинет министров безопасности Израиля планирует провести заседание в 13:00 по киевскому времени. Перед этим Нетаньяху проведет совещание с руководителями служб безопасности.

Израильско-палестинский конфликт

В 1967 году Израиль оккупировал Восточный Иерусалим, Западный берег, большую часть Сирийских Голанских высот, Сектор Газы и египетский полуостров Синай.

Израиль покинул территорию Сектора Газа, впрочем, ООН все еще рассматривает кусок земли как часть оккупированной территории. 15 августа 2005 года в рамках плана одностороннего разграничения, Тель-Авив начал эвакуацию еврейских поселенцев и войск из района. Уже к 22 августа Сектор Газа покинули все еврейские поселенцы, а 12 сентября - был выведен последний израильский солдат.

Сейчас между Израилем и палестинцами, проживающими в Восточном Иерусалиме, Газе и на Западном берегу, остается очень высокой.