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Президент Ізраїлю назвав Іран причетним до атаки ХАМАС

Тель Авів, Субота 07 жовтня 2023 16:56
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Президент Ізраїлю назвав Іран причетним до атаки ХАМАС Фото: президент Ізраїлю Іцхак Герцог (twitter.com/Isaac_Herzog)
Автор: Данило Крамаренко

Президент Ізраїлю Іцхак Герцог вважає, що терористи ХАМАС, які атакували його країну, мають покровителів в Ірані. І закликає міжнародне співтовариство висловити протест.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter .

За його словами, сьогодні всі побачили справжнє обличчя ХАМАС - терористичної армії, метою якої є вбивство безневинних чоловіків, жінок та дітей.

"За підтримки та керівництва своїх довірених командирів в Ірані вони здійснили неспровокований мерзотний напад на єврейську державу в єврейський святий день. Невинних мирних жителів було вбито і поранено, і багато з них досі зазнають нападів. Держава Ізраїль вживе всіх необхідних заходів для усунення необхідних заходів для усунення цієї явної та безпосередньої небезпеки для наших громадян. Ізраїль подолає всі труднощі", - зазначив він.

Він також звернувся із закликом до ООН засудити ХАМАС, його союзників та прихильників в Ірані.

"Настав час твердо стояти разом з Ізраїлем у його справедливій і моральній боротьбі перед огидним ворогом", - додав Герцог.

Нагадаємо, раніше радник верховного лідера Ірану Алі Хосейні Хаменеї привітав палестинських терористів із початком найбільшого за останні роки нападу на Ізраїль. І пообіцяв підтримку Ірану у війні ХАМАС проти Ізраїлю.

Більшість регіональних гравців засудили ХАМАС, проте Катар поклав відповідальність за ескалацію Ізраїль, оскільки той нібито "порушував права палестинців".

Детальніше про сьогоднішню атаку читайте в онлайні РБК-Україна.

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