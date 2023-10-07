Президент Ізраїлю назвав Іран причетним до атаки ХАМАС

Президент Ізраїлю Іцхак Герцог вважає, що терористи ХАМАС, які атакували його країну, мають покровителів в Ірані. І закликає міжнародне співтовариство висловити протест.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter .

За його словами, сьогодні всі побачили справжнє обличчя ХАМАС - терористичної армії, метою якої є вбивство безневинних чоловіків, жінок та дітей.

"За підтримки та керівництва своїх довірених командирів в Ірані вони здійснили неспровокований мерзотний напад на єврейську державу в єврейський святий день. Невинних мирних жителів було вбито і поранено, і багато з них досі зазнають нападів. Держава Ізраїль вживе всіх необхідних заходів для усунення необхідних заходів для усунення цієї явної та безпосередньої небезпеки для наших громадян. Ізраїль подолає всі труднощі", - зазначив він.

Він також звернувся із закликом до ООН засудити ХАМАС, його союзників та прихильників в Ірані.

"Настав час твердо стояти разом з Ізраїлем у його справедливій і моральній боротьбі перед огидним ворогом", - додав Герцог.