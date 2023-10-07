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Нетаньягу про ситуацію в Ізраїлі в бесіді з Байденом: буде потрібна потужна кампанія

Тель-Авів, Субота 07 жовтня 2023 17:50
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Нетаньягу про ситуацію в Ізраїлі в бесіді з Байденом: буде потрібна потужна кампанія Фото: прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Данило Крамаренко

Президент США Джо Байден зателефонував ізраїльському прем'єру Біньяміну Нетаньяху на тлі нападів ХАМАС. І пообіцяв йому підтримку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Повідомляється, що Байден у телефонній розмові заявив, що США підтримують Ізраїль та його право на самооборону.

Нетаньяху подякував Байдену і сказав йому, що "буде потрібна тривала і потужна кампанія, в якій Ізраїль переможе".

Нагадаємо, внаслідок сьогоднішніх атак терористів ХАМАС в Ізраїлі загинули більше 100 людей, сотні отримали поранення. Палестинська сторона заявляє також про понад сотню загиблих в результаті ударів Ізраїлю у відповідь.

Згідно з планами силовиків, Армія оборони Ізраїлю має зачистити райони, куди проникли терористи, до кінця дня.

Детальніше про ескалацію - в онлайні РБК-Україна.

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Нетаньяху ХАМАС Джозеф Байден Ізраїль
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