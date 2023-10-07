ЦАХАЛ сподівається "зачистити" бойовиків до кінця дня. Бої йдуть в 13 населених пунктах Ізраїлю

Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) розраховує до кінця суботи, 7 жовтня, завершити зачистку терористів ХАМАС, які проникли на ізраїльську територію.

Про це заявив речник ЦАХАЛ Річард Гехт, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

"Ми дуже зосереджені на порятунку сил, де тривають бої. Сподіваюся, до кінця дня в Ізраїлі більше не буде живих терористів", - сказав представник армії Ізраїлю.

Він зазначив, що наразі ізраїльський спецназ веде бої в різних місцях країни, а на допомогу йому були викликані " десятки тисяч" резервістів .

"Ми повністю розгорнуті та зосереджені на прикритті з повітря, щоб побачити, що відбувається, ми відправили сили до точок вторгнення, і ми поступово повертаємо територію та намагаємося подбати про всіх цих людей, які увійшли", - додав Гехт.

Крім того, британське видання The Guardian опублікувало інфографіку з ізраїльськими населеними пунктами, в які увійшли сьогодні бойовики ХАМАС. Так, бої зараз йдуть в 13 населених пунктах, зокрема у місті Сдерот.

Напад ХАМАС на Ізраїль

Сьогодні вранці терористи руху ХАМАС атакували Ізраїль з Сектору Гази. Після масштабного ракетного обстрілу Ізраїля, бойовики зайшли на територію міста Сдерот.

Станом на зараз відомо про щонайменше 40 загиблих та понад 700 поранених в Ізраїлі.

Прем'єр-міністр Ізраїля Беньямін Нетаньяху заявив про те, що його країна перебуває у "стані війни", а Збройні сили оголосили контртерористичну операцію "Залізні мечі".

Усі подробиці нападу ХАМАС на Ізраїль в режимі онлайн можна прочитати в матеріалі РБК-Україна.

Реакцію України й світу на події в Ізраїлі можна дізнатись за посиланням.