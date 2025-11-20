Секретар РНБО Умєров повернувся до України, - джерело

Що передувало

Нагадаємо, у соцмережах поширювали заяви, що секретар РНБО Рустем Умєров після опублікування "плівок Міндіча" детективами НАБУ нібито виїхав з України й не планує повертатися.

На вчорашньому відео з прибуття українського лідера Володимира Зеленського до Туреччини видно, що Умєров зустрічав делегацію України у турецькому аеропорту, тож він перебував в Анкарі разом із президентом та урядовцями.

Зазначимо, детективи НАБУ підозрюють співзасновника студії "Квартал 95" Тімура Міндіча у створенні злочинної організації, "відмиванні" коштів, отриманих злочинним шляхом, а також незаконному впливі на ексміністра оборони Рустема Умєрова, який нині є секретарем РНБО.

РБК-Україна раніше писало, що 10 листопада у НАБУ повідомили про викриття масштабної корупційної схеми в "Енергоатомі". За даними слідства, злочинна група отримувала "відкати" у розмірі 10-15% від контрактів та легалізувала через київський офіс близько 100 млн доларів.

Як повідомило джерело РБК-Україна, наразі Зеленський готує пакет законопроєктів та рішень, які мають стабілізувати ситуацію після скандалу в енергетиці.