Секретарь СНБО Умеров вернулся в Украину, - источник

Что предшествовало

Напомним, в соцсетях распространяли заявления, что секретарь СНБО Рустем Умеров после опубликования "пленок Миндича" детективами НАБУ якобы выехал из Украины и не планирует возвращаться.

На вчерашнем видео с прибытия украинского лидера Владимира Зеленского в Турцию видно, что Умеров встречал делегацию Украины в турецком аэропорту, поэтому он находился в Анкаре вместе с президентом и чиновниками.

Отметим, детективы НАБУ подозревают соучредителя студии "Квартал 95" Тимура Миндича в создании преступной организации, "отмывании" средств, полученных преступным путем, а также незаконном влиянии на экс-министра обороны Рустема Умерова, который сейчас является секретарем СНБО.

РБК-Украина ранее писало, что 10 ноября в НАБУ сообщили о разоблачении масштабной коррупционной схемы в "Энергоатоме". По данным следствия, преступная группа получала "откаты" в размере 10-15% от контрактов и легализовала через киевский офис около 100 млн долларов.

Как сообщил источник РБК-Украина, сейчас Зеленский готовит пакет законопроектов и решений, которые должны стабилизировать ситуацию после скандала в энергетике.