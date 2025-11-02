СБУ завдала чергового удару по складах та базах РФ

Спецпризначенці "Альфа" Служби безпеки України здійснили серію атак по позиціях противника на тимчасово окупованих територіях. Уражені місця скупчення техніки та особового складу, що використовувалися для логістики та розподілу ворожих сил.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Служби безпеки України.

"Нічні удари були виконані з використанням безпілотних апаратів "FP-2" з бойовими зарядами 105 кг, що забезпечило високу ефективність операції. Служба безпеки України продовжує застосовувати всі доступні засоби для нейтралізації ворога і нагадує: ми знищимо його в будь-якому місці", - йдеться в повідомленні.

Удар по нафтотерміналу в Туапсе

Нагадаємо, за даними РБК-Україна, Служба безпеки України спільно з іншими силами безпеки та оборони завдала удару по нафтотерміналу в російському порту Туапсе (Краснодарський край).

Також ми писали, що у ніч на 2 листопада невідомі дрони знову масовано атакували Росію. На звуки безпілотників і вибухи скаржилися росіяни щонайменше з кількох регіонів РФ.

Пізніше стало відомо, що під атакою в Росії перебували електричні підстанції.

Як пояснив згодом Генштаб ЗСУ, у ніч на 1 листопада 2025 року Сили оборони України завдали вогневого ураження по інфраструктурі "РН-Туапсинського нафтопереробного заводу" у Краснодарському краї Росії.