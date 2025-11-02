ua en ru
СБУ нанесла очередной удар по складам и базам РФ

Воскресенье 02 ноября 2025 20:58
СБУ нанесла очередной удар по складам и базам РФ Фото: СБУ нанесла очередной удар по складам и базам РФ (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Спецназовцы "Альфа" Службы безопасности Украины осуществили серию атак по позициям противника на временно оккупированных территориях. Поражены места скопления техники и личного состава, которые использовались для логистики и распределения вражеских сил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Службы безопасности Украины.

"Ночные удары были выполнены с использованием беспилотных аппаратов "FP-2" с боевыми зарядами 105 кг, что обеспечило высокую эффективность операции. Служба безопасности Украины продолжает применять все доступные средства для нейтрализации врага и напоминает: мы уничтожим его в любом месте", - говорится в сообщении.

Удар по нефтетерминалу в Туапсе

Напомним, по данным РБК-Украина, Служба безопасности Украины совместно с другими силами безопасности и обороны нанесла удар по нефтетерминалу в российском порту Туапсе (Краснодарский край).

Также мы писали, что в ночь на 2 ноября неизвестные дроны снова массированно атаковали Россию. На звуки беспилотников и взрывы жаловались россияне как минимум из нескольких регионов РФ.

Позже стало известно, что под атакой в России находились электрические подстанции.

Как пояснил впоследствии Генштаб ВСУ, в ночь на 1 ноября 2025 года Силы обороны Украины нанесли огневое поражение по инфраструктуре "РН-Туапсинский нефтеперерабатывающий завод" в Краснодарском крае России.

