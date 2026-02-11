СБУ затримала високопосадовця Головного госпіталю ЗСУ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

Деталі схеми

За даними слідства, посадовець оформлював знайомих до свого підрозділу, однак ті фактично не з’являлися на службу і не виконували жодних обов’язків.

Зокрема, серед його клієнтів був чоловік призовного віку, який ухилялися від мобілізації.

"Після зарахування до оборонного відомства ці особи фіктивно оформлювались на військову службу", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили в СБУ, зарплатні картки "робітників" увесь цей час перебували у підозрюваного, який знімав звідти гроші. Так, з травня 2022 року фігурант у такий спосіб привласнив близько 2,6 млн гривень.

Під час обшуків у нього вилучили готівку та документацію з доказами протиправної діяльності.

Що загрожує

Наразі посадовцю повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах).

Чоловіку обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Крім того, підозру оголошено двом його "клієнтам". Їм інкримінують ухилення від військової служби в умовах воєнного стану. За це передбачено до 10 років ув’язнення.

Фото: СБУ викрила високопосадовця Головного госпіталю ЗСУ (ssu.gov.ua/)