ua en ru
Ср, 11 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
НС в енергетиці Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

СБУ затримала високопосадовця Головного госпіталю ЗСУ

Середа 11 лютого 2026 09:50
UA EN RU
СБУ затримала високопосадовця Головного госпіталю ЗСУ Фото: СБУ затримала високопосадовця Головного госпіталю ЗСУ (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Ірина Глухова

У Головному військовому клінічному госпіталі ЗСУ викрили схему ухилення від мобілізації. Затримано високопосадовця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

Читайте також: СБУ викрила схему ухилення від мобілізації: у голови ВЛК знайшли 300 тисяч доларів

Деталі схеми

За даними слідства, посадовець оформлював знайомих до свого підрозділу, однак ті фактично не з’являлися на службу і не виконували жодних обов’язків.

Зокрема, серед його клієнтів був чоловік призовного віку, який ухилялися від мобілізації.

"Після зарахування до оборонного відомства ці особи фіктивно оформлювались на військову службу", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили в СБУ, зарплатні картки "робітників" увесь цей час перебували у підозрюваного, який знімав звідти гроші. Так, з травня 2022 року фігурант у такий спосіб привласнив близько 2,6 млн гривень.

Під час обшуків у нього вилучили готівку та документацію з доказами протиправної діяльності.

Що загрожує

Наразі посадовцю повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах).

Чоловіку обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Крім того, підозру оголошено двом його "клієнтам". Їм інкримінують ухилення від військової служби в умовах воєнного стану. За це передбачено до 10 років ув’язнення.

СБУ затримала високопосадовця Головного госпіталю ЗСУФото: СБУ викрила високопосадовця Головного госпіталю ЗСУ (ssu.gov.ua/)

Інші викриття

Нагадаємо, раніше в Україні викрили масштабні схеми уникнення мобілізації у восьми регіонах. До справи залучені посадовці військкоматів, медики та організатори незаконного перетину кордону.

Перед тим правоохоронці спіймали на корупції все керівництво районної ВЛК в Одеській області.

Також у Тернопільській області затримали голову військово-лікарської комісії одного з районних ТЦК. Його звинувачують у вимаганні хабаря за "потрібний" діагноз.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України Збройні сили України Корупція Мобілізація в Україні
Новини
З'явились кадри зі знищеного будинку у Богодухові, де загинули троє малих дітей та чоловік
З'явились кадри зі знищеного будинку у Богодухові, де загинули троє малих дітей та чоловік
Аналітика
Кредити в обмін на податки: чому Україна ризикує програмою та грошима МВФ
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Кредити в обмін на податки: чому Україна ризикує програмою та грошима МВФ