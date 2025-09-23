ua en ru
Вт, 23 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

На хабарі погорів голова ВЛК районного ТЦК на Тернопільщині: які "вирішував питання"

Вівторок 23 вересня 2025 11:40
UA EN RU
На хабарі погорів голова ВЛК районного ТЦК на Тернопільщині: які "вирішував питання" Фото: на хабарі погорів голова ВЛК районного ТЦК на Тернопільщині (facebook com CherkasyTCK)
Автор: Ірина Глухова

У Тернопільській області затримали голову військово-лікарської комісії одного з районних ТЦК. Його звинувачують у вимаганні хабаря за "потрібний" діагноз.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Нацполіції у Тернопільській області.

Деталі справи

За даними розслідування, лікар-кардіолог, який очолює позаштатну постійно діючу військово-лікарську комісію районного ТЦК, вимагав неправомірну вигоду від військовослужбовця за внесення до медичної документації фіктивного діагнозу - тяжкого кардіологічного захворювання.

"Пацієнт перебував на стаціонарному лікуванні, а вказана медична виписка надавала б йому право на оформлення інвалідності та відстрочку від проходження військової служби в подальшому", - розповіли у поліції.

Як уточнили у відомстві, сума неправомірної вигоди коливалася від 500 до 1000 доларів. Правоохоронці затримали фігуранта одразу після отримання 500 доларів хабаря.

Що загрожує

Лікарю повідомили про підозру за ч. 4 ст. 368-4 Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає від 4 до 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років, а також конфіскацію майна.

Фото: на хабарі погорів голова ВЛК районного ТЦК на Тернопільщині (https://tp.npu.gov.ua)

Інші затримання

Нагадаємо, нещодавно на Прикарпатті співробітники СБУ та поліції викрили посадовця військкомату, який за гроші допомагав чоловікам ухилятися від мобілізації. Йому загрожує до 10 років тюрми.

Також на хабарі погорів начальник збірного пункту Київського ТЦК. Йому повідомили про підозру.

А в Одеській області правоохоронці затримали військового з районного ТЦК, який за гроші обіцяв "домовитися", щоб людину не мобілізували.

Читайте РБК-Україна в Google News
Тернопільська область ТЦК ВЛК Корупція
Новини
РФ вдарила дронами по об'єкту інфраструктури на Кіровоградщині: що відомо
РФ вдарила дронами по об'єкту інфраструктури на Кіровоградщині: що відомо
Аналітика
Чому країни Заходу почали визнавати незалежність Палестини і чим це загрожує
Роман Коткореспондент РБК-Україна Чому країни Заходу почали визнавати незалежність Палестини і чим це загрожує