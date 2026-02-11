ua en ru
СБУ задержала высокопоставленного чиновника Главного госпиталя ВСУ

Среда 11 февраля 2026 09:50
СБУ задержала высокопоставленного чиновника Главного госпиталя ВСУ
Автор: Ірина Глухова

В Главном военном клиническом госпитале ВСУ разоблачили схему уклонения от мобилизации. Задержан высокопоставленный чиновник.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Читайте также: СБУ разоблачила схему уклонения от мобилизации: у главы ВВК нашли 300 тысяч долларов

Детали схемы

По данным следствия, чиновник оформлял знакомых в свое подразделение, однако те фактически не появлялись на службу и не выполняли никаких обязанностей.

В частности, среди его клиентов был мужчина призывного возраста, который уклонялись от мобилизации.

"После зачисления в оборонное ведомство эти лица фиктивно оформлялись на военную службу", - говорится в сообщении.

Как отметили в СБУ, зарплатные карточки "рабочих" все это время находились у подозреваемого, который снимал оттуда деньги. Так, с мая 2022 года фигурант таким образом присвоил около 2,6 млн гривен.

Во время обысков у него изъяли наличные и документацию с доказательствами противоправной деятельности.

Что грозит

Сейчас чиновнику сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупных размерах).

Мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Кроме того, подозрение объявлено двум его "клиентам". Им инкриминируют уклонение от военной службы в условиях военного положения. За это предусмотрено до 10 лет заключения.

СБУ разоблачила высокопоставленного чиновника Главного госпиталя ВСУ

Другие разоблачения

Напомним, ранее в Украине разоблачили масштабные схемы избежания мобилизации в восьми регионах. К делу привлечены должностные лица военкоматов, медики и организаторы незаконного пересечения границы.

Перед тем правоохранители поймали на коррупции все руководство районной ВВК в Одесской области.

Также в Тернопольской области задержали председателя военно-врачебной комиссии одного из районных ТЦК. Его обвиняют в вымогательстве взятки за "нужный" диагноз.

