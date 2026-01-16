ua en ru
СБУ викрила схему ухилення від мобілізації: у голови ВЛК знайшли 300 тисяч доларів

Дніпро, П'ятниця 16 січня 2026 12:01
UA EN RU
СБУ викрила схему ухилення від мобілізації: у голови ВЛК знайшли 300 тисяч доларів Фото: СБУ виявили схему ухилення від мобілізації у Дніпропетровській області (t.me/SBUkr)
Автор: Ірина Глухова

У Дніпропетровській області виявили схему ухилення від мобілізації. У голови ВЛК при місцевому територіальному центрі комплектування (ТЦК) знайшли понад 300 тисяч доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України у Telegram.

Деталі схеми

Як встановило слідство, посадовиця була однією з організаторів оборудки.

За матеріалами справи, вона разом зі спільниками в обмін на хабарі готувала військовозобов’язаним фіктивні меддовідки, що дозволяло уникнути призову. Вартість таких "послуг" стартувала від 2,5 тисячі доларів США.

Для пошуку клієнтів та оновлення їхніх військово-облікових документів був залучений співробітник ТЦК, який діяв разом із 58-річним мешканцем регіону.

"Співробітники СБУ задокументували понад 20 фактів передачі хабарів організаторам злочинної схеми", - зазначили в спецслужбі.

Наразі очільниці місцевої ВЛК та одному зі спільників повідомлено про підозру за кількома статтями:

  • ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, чч. 1, 3 ст. 368 - перешкоджання законній діяльності ЗСУ та прийняття неправомірної вигоди службовою особою, вчинене за попередньою змовою;
  • ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, чч. 1, 2 ст. 369-2 - перешкоджання законній діяльності ЗСУ та зловживання впливом, вчинене за попередньою змовою.

Зловмисникам загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Інші викриття

Нагадаємо, нещодавно прокуратура спільно з правоохоронцями викрила масштабні схеми уникнення мобілізації у восьми регіонах України. До справи залучені посадовці військкоматів, медики та організатори незаконного перетину кордону.

Перед тим у Тернопільській області затримали голову військово-лікарської комісії одного з районних ТЦК. Його звинувачують у вимаганні хабаря за "потрібний" діагноз.

Ще одна співробітниця ВЛК "попалася" на хабарі у Києві. Зокрема, вона затягувала процес призову на службу.

Раніше правоохоронці спіймали на корупції все керівництво районної ВЛК в Одеській області. Також підозри оголосили групі "ухилянтів", які хотіли уникнути мобілізації.

