СБУ викрила схему ухилення від мобілізації: у голови ВЛК знайшли 300 тисяч доларів
У Дніпропетровській області виявили схему ухилення від мобілізації. У голови ВЛК при місцевому територіальному центрі комплектування (ТЦК) знайшли понад 300 тисяч доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України у Telegram.
Деталі схеми
Як встановило слідство, посадовиця була однією з організаторів оборудки.
За матеріалами справи, вона разом зі спільниками в обмін на хабарі готувала військовозобов’язаним фіктивні меддовідки, що дозволяло уникнути призову. Вартість таких "послуг" стартувала від 2,5 тисячі доларів США.
Для пошуку клієнтів та оновлення їхніх військово-облікових документів був залучений співробітник ТЦК, який діяв разом із 58-річним мешканцем регіону.
"Співробітники СБУ задокументували понад 20 фактів передачі хабарів організаторам злочинної схеми", - зазначили в спецслужбі.
Наразі очільниці місцевої ВЛК та одному зі спільників повідомлено про підозру за кількома статтями:
- ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, чч. 1, 3 ст. 368 - перешкоджання законній діяльності ЗСУ та прийняття неправомірної вигоди службовою особою, вчинене за попередньою змовою;
- ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, чч. 1, 2 ст. 369-2 - перешкоджання законній діяльності ЗСУ та зловживання впливом, вчинене за попередньою змовою.
Зловмисникам загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.
Інші викриття
Нагадаємо, нещодавно прокуратура спільно з правоохоронцями викрила масштабні схеми уникнення мобілізації у восьми регіонах України. До справи залучені посадовці військкоматів, медики та організатори незаконного перетину кордону.
Перед тим у Тернопільській області затримали голову військово-лікарської комісії одного з районних ТЦК. Його звинувачують у вимаганні хабаря за "потрібний" діагноз.
Ще одна співробітниця ВЛК "попалася" на хабарі у Києві. Зокрема, вона затягувала процес призову на службу.
Раніше правоохоронці спіймали на корупції все керівництво районної ВЛК в Одеській області. Також підозри оголосили групі "ухилянтів", які хотіли уникнути мобілізації.