Масштабні схеми уникнення мобілізації: у 8 областях оголосили підозри
Прокуратура спільно з правоохоронцями викрила масштабні схеми уникнення мобілізації у восьми регіонах України. До справи залучені посадовці військкоматів, медики та організатори незаконного перетину кордону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс Генерального прокурора України.
Правоохоронці зафіксували десятки фактів, коли за гроші військовозобов’язаним допомагали отримати фіктивну інвалідність або незаконно покинути країну.
"Схеми охоплювали одразу кілька регіонів і діяли за участі як медиків, так і посадовців ТЦК та прикордонної служби", - зазначили в прокуратурі.
Зокрема:
Львівщина: заступник директора лікарні та двоє лікарів оформлювали фіктивні довідки про інвалідність, отримавши 8300 доларів.
Дніпропетровщина: прикордонник пропонував нелегальний виїзд за кордон за 12 000 доларів.
Сумщина: завідувач відділення вимагав 20 000 гривень за "правильний" діагноз для ВЛК.
Закарпаття: житель Хуста за 5000 євро організовував перехід до Румунії.
Запоріжжя: за 800 доларів продавали GPS-маршрути для втечі з України.
Волинь: керівник РТЦК обіцяв внести зміни до системи "Оберіг" за 3000 доларів.
Івано-Франківщина: двоє сержантів ТЦК переправили щонайменше 10 чоловіків за 8000 доларів з кожного.
Хмельниччина: лікар вимагав 1500 доларів за оформлення інвалідності.
"Викриття таких злочинів є одним із пріоритетів, адже вони підривають обороноздатність держави", - наголошують в прокуратурі.
Воєнний стан і мобілізація
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради два законопроєкти, які передбачають продовження воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів. Йдеться про документи №14366 і №14367.
Згідно з ними, режим воєнного стану та мобілізація мають бути продовжені з 05:30 3 лютого 2026 року до 3 травня 2026 року включно. Востаннє парламент подовжував ці заходи до 3 лютого 2026 року.
Також Зеленський після наради з новопризначеним міністром оборони Михайлом Федоровим заявив про необхідність змін у системі мобілізації.
За даними Міноборони, відомство стикається з дефіцитом фінансування у 300 млрд гривень, а також з проблемами самовільного залишення частин і понад двома мільйонами українців, які перебувають у розшуку.