ua en ru
Ср, 14 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Масштабні схеми уникнення мобілізації: у 8 областях оголосили підозри

Україна, Середа 14 січня 2026 20:12
UA EN RU
Масштабні схеми уникнення мобілізації: у 8 областях оголосили підозри Фото: прокуратура викрила масштабні схеми уникнення мобілізації (Колаж/РБК-Україна)
Автор: Сергій Козачук

Прокуратура спільно з правоохоронцями викрила масштабні схеми уникнення мобілізації у восьми регіонах України. До справи залучені посадовці військкоматів, медики та організатори незаконного перетину кордону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс Генерального прокурора України.

Правоохоронці зафіксували десятки фактів, коли за гроші військовозобов’язаним допомагали отримати фіктивну інвалідність або незаконно покинути країну.

"Схеми охоплювали одразу кілька регіонів і діяли за участі як медиків, так і посадовців ТЦК та прикордонної служби", - зазначили в прокуратурі.

Зокрема:

Львівщина: заступник директора лікарні та двоє лікарів оформлювали фіктивні довідки про інвалідність, отримавши 8300 доларів.

Дніпропетровщина: прикордонник пропонував нелегальний виїзд за кордон за 12 000 доларів.

Сумщина: завідувач відділення вимагав 20 000 гривень за "правильний" діагноз для ВЛК.

Закарпаття: житель Хуста за 5000 євро організовував перехід до Румунії.

Запоріжжя: за 800 доларів продавали GPS-маршрути для втечі з України.

Волинь: керівник РТЦК обіцяв внести зміни до системи "Оберіг" за 3000 доларів.

Івано-Франківщина: двоє сержантів ТЦК переправили щонайменше 10 чоловіків за 8000 доларів з кожного.

Хмельниччина: лікар вимагав 1500 доларів за оформлення інвалідності.

"Викриття таких злочинів є одним із пріоритетів, адже вони підривають обороноздатність держави", - наголошують в прокуратурі.

Воєнний стан і мобілізація

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради два законопроєкти, які передбачають продовження воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів. Йдеться про документи №14366 і №14367.

Згідно з ними, режим воєнного стану та мобілізація мають бути продовжені з 05:30 3 лютого 2026 року до 3 травня 2026 року включно. Востаннє парламент подовжував ці заходи до 3 лютого 2026 року.

Також Зеленський після наради з новопризначеним міністром оборони Михайлом Федоровим заявив про необхідність змін у системі мобілізації.

За даними Міноборони, відомство стикається з дефіцитом фінансування у 300 млрд гривень, а також з проблемами самовільного залишення частин і понад двома мільйонами українців, які перебувають у розшуку.

Читайте РБК-Україна в Google News
Україна Прокуратура Війна в Україні Мобілізація в Україні
Новини
Правила комендантської години в Україні змінять на тлі морозів
Правила комендантської години в Україні змінять на тлі морозів
Аналітика
Перезавантаження Зеленського: чому Рада зірвала призначення в Кабмін і що відбувається в ОП
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Перезавантаження Зеленського: чому Рада зірвала призначення в Кабмін і що відбувається в ОП