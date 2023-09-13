СБУ викрила на корупції все керівництво районної ВЛК в Одеській області

Правоохоронці спіймали на корупції все керівництво районної ВЛК в Одеській області. Також підозри оголосили групі "ухилянтів", які хотіли уникнути мобілізації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України .

Деталі справи

Головне управління внутрішньої безпеки СБУ спільно з Національною поліцією України ліквідувало масштабну схему ухилення від мобілізації в Одеській області.

У результаті комплексних заходів на оборудці викрито все керівництво однієї з районних військово-лікарських комісій, яке діяло у складі злочинної групи.

За добу комісія робила 20 фальшивих довідок

За гроші чиновники "допомагали" військовозобов'язаним "відкосити" від призову на підставі фіктивних документів про непридатність до служби за станом здоров'я.

"Для цього фігуранти "продавали" своїм клієнтам підроблені медичні висновки з наявністю "важких діагнозів". Протягом доби організатори оборудки могли "наштампувати" понад 20 фальшивих меддовідок", - йдеться у повідомленні.

Керівництву ВЛК оголосили підозри

За даними слідства, для того, щоб "пропустити" через місцеву ВЛК "ухилянтів" з інших регіонів, чиновники виготовляли для них фіктивні документи внутрішньо переміщених осіб. Вартість корупційних "послуг" становила від 7 до 10 тисяч доларів.

Сума залежала від терміновості виконання "замовлення". Отриману підробку "ухилянти" використовували для зняття з військового обліку та подальшого виїзду за кордон.

Фото: Оголошення підозри (facebook.com/SecurSerUkraine)

На підставі зібраних доказів голові та двом секретарям районної ВЛК повідомлено про підозру за фактом "службового підроблення, вчиненого за попередньою змовою групою осіб".

Підозри отримали не тільки члени комісії

Крім того, встановлено особи і повідомлено про підозру 5 чоловікам, які намагались скористатися "схемою" для ухилення від мобілізації та незаконного виїзду за кордон.

Підозра оголошена за фактом "ухилення від призову на військову службу". Наразі вирішується питання щодо обрання для фігурантів запобіжного заходу.

Реформа військово-лікарських комісій в Україні

ВЛК наразі знаходяться чи не на тому ж рівні скандальності та корупційності, ніж колишні військкомати. Є багато історій, як за хабар там можна отримати будь-яку довідку про непридатність. Тому влада вирішила реформувати ВЛК. Детальніше про це читайте в матеріалі РБК-Україна.

Нагадаємо, ще кілька тижнів тому президент України Володимир Зеленський заявляв, що військово-лікарські комісії у країні працюють неякісно. Він зазначав, що влада підготує рішення для того, щоб виправити такі проблеми.

Вчора президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо реформи військово-лікарських експертиз в Збройних силах України.